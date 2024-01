Los Barrios, Villa del fútbol (1-2)

Los Barrios se proclama vencedor absoluto del doble enfrentamiento amistoso entre las selecciones sub-17 de España e Italia que se ha escenificado durante la semana en el Carlos Piña. Tras el empate del martes (3-3), este jueves fueron los transalpinos los que se llevaron el gato al agua y se impusieron 1-2 después de remontar un tanto al filo del descanso del heredero de José Antonio Reyes. Pero eso es lo que queda para la estadística. Lo valioso en la Villa es que el trabajo que han encabeza el popular Raúl Álvarez, concejal de Deportes, y el exjugador de la Unión Pedro Curtido, presidente de la Federación Gaditana, -con un equipo por detrás tan amplio como implicado- se ha traducido en un completo éxito. Bien por la Villa, que recupera un protagonismo deportivo a nivel nacional -e internacional- que había perdido casi desde que su extinto equipo de baloncesto se paseó por el segundo escalón de la élite.

El segundo duelo España-Italia, a pesar de jugarse a una hora tan poco futbolística como las 10:30 y en un día laborable también dejó el casi lleno en las gradas. Estos compromisos amistosos no sólo han sido un éxito de audiencia televisiva (al menos el del martes lo fue) sino que ha proporcionado a los barreños un argumento más para sentirse orgullosos de su pueblo. Para que nadie se quedase fuera los organizadores invitaron a 300 alumnos de los dos institutos de la localidad y a una amplia representación de los usuarios de Asansull. Vaya que fue una fiesta de todos y vista en muchos sitios, que son los principales objetivos cuando se organizan este tipo de eventos.

En el terreno de juego se enfrentaron dos conceptos de este bendito deporte llamado fútbol. Tan legítimo el uno como el otro, por mucho que el de la Rojita llene más la pupila. Por un lado una España preñada de talento que apuesta por el respeto por el cuero hasta caer a veces en lo excesivo. Por otro una Italia con profundo sabor azzurro que reposa sobre su capacidad física, sin que eso implique que esté falta de creatividad, pero más directa, menos sobona.

Durante el primer tiempo España fue dominadora absoluta con un centro del campo integrado por los barcelonistas Juan Hernández, Marc Bernal y Quim Junyent constituido en una perfecta sala de máquinas. De no haber sido por la descollante actuación del milanista Alessandro Longoni el 3-0 al descanso del primer día se hubiese quedado corto. Si el portero no protagonizó a lo largo del encuentro media docena de paradas de gol no hizo ninguna.

Italia trataba de presionar cada vez más alto y en uno de esos robos que llevan acompañadas cierta complicidad del defensa que se excede en sus funciones el meta bético Manu González, que debutaba en esta convocatoria, se vio obligado a salir al borde del área y en su intento de despejar se llevó a un rival por delante. El correspondiente penalti fue lanzado por Stefano Maiorana pero el guardavallas eclipsó su error deteniendo la pena máxima.

Al filo del descanso y en una de esas acciones en las que parecía que el balón no quería entrar el hijo del mítico José Antonio Reyes con un toque sutil casi desde la línea de fondo puso a España por delante.

Tras el intermedio cambió el decorado. Italia, con el marcador en contra, dio un paso adelante. Y España se fue empequeñeciendo. Para colmo dos errores del jugador del Valladolid Alejandro Galdeano (Galde) permitieron a Italia voltear el marcador en apenas cuatro minutos.

Con el 1-2 el carrusel de cambio no hizo sino acentuar el control de Italia. Un gustazo ver en acción a Francesco Camarda. Resulta difícil creer que alguien que se desenvuelve como él lo hace pertenezca a la generación de 2008. Parece un adulto. No es nada extraño que debutase con el Milan con solo 15 años.

Italia solo pasó por alguna situación de verdadero apuro muy al final, en una acción de Paulo Iago que se topó... con Alessandro Longoni.

Con el pitido final se produjo un amago de tángana que quedó en nada, entre otras cosas porque los dos que propiciaron que saltara la chispa pronto estaban literalmente rodeados por una muchedumbre de chiquillos que perseguían una firma, una foto... y si ya podía ser una camiseta.

Al final España se va con mucho margen de mejora, sobre todo en el aspecto competitivo, de cara a la inmediata Ronda Élite. Italia regresa después de haber conocido Gibraltar en una visita que solicitó con especial interés y con un empate y un triunfo. Pero el auténtico ganador de esta intensa semana es, sin duda, el municipio de Los Barrios.