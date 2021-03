El Extremadura UD corre peligro de desaparición. El club, uno de los punteros de la Segunda B, recién descendido de Segunda, ha estallado este lunes con una crisis interna que amenaza su continuidad. La plantilla ha denunciado de manera pública los impagos y la situación límite que atraviesa, mientras que el presidente de la entidad ha asegurado que va a liquidar el club para hacerlo desaparecer.

La actualidad de la Segunda B, categoría en la que militan el Algeciras CF y la Real Balompédica Linense, se ha visto zarandeada el primer día de marzo con la crisis en Almendralejo, cuyo equipo marcha cuarto del grupo V-B con 22 puntos, empatado con el tercero y el quinto.

La plantilla y el cuerpo técnico del Extremadura han emitido, a través de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), un comunicado de denuncia para expresar la precaria situación que atraviesa el club, con varios pagos acumulados: "Ni la actual junta directiva del club ni la que estaba antes han sido capaces de pagar al día las nóminas de los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico en lo que llevamos de temporada. Parece, además, que tampoco ahora nos van a poner al día, tal y como se nos transmitió varios meses atrás, con el evidente riesgo de liquidación del club y las consiguientes sanciones federativas que pueda acarrear dicho desenlace".

"La plantilla y el cuerpo técnico al completo han asistido a más de 10 reuniones, que finalmente no han servido para nada porque no se han solucionado nuestros problemas. Primero, con la junta directiva de Don Manuel Franganillo y su equipo; y después, con la actual que lidera Don Zoran Vekic y todo su equipo de trabajo. Durante dichas reuniones la plantilla mostró su total apoyo a ambos, confiando en todo momento en su palabra", denuncia el plantel, que habla de una "situación insostenible". El comunicado íntegro de la plantilla puede leerse aquí.

La réplica, sorprendente, se llegado con las declaraciones de Franganillo a Radio Marca: "Tengo el cien por cien de las acciones y voy a llevar al club a la liquidación, que el Extremadura desaparezca. Es por el bien de mi familia, es lo más correcto que pase esto", afirmó el presidente.

"Esta liquidación me va a costar más de 2 millones de euros. Me ha fallado gente del club. He perdido la ilusión por un club que fundé en el 2007. Les di mi palabra a los jugadores y la he incumplido. Hoy les iba a ingresar el dinero. Automáticamente, no quiero saber nada del fútbol", sentenció.