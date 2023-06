Romeu gana la tercera etapa de la Ruta del Sol, que acaba el domingo en Castellar

Marta Romeu (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) se adjudicó este viernes la tercera etapa de la Ruta del Sol femenina (la Vuelta a Andalucía femenina de ciclismo) que el domingo acabará en Castellar tras pasar por Guadiaro (San Roque), Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo, El Secadero y San Pablo de Buceite. Tamara Dronova-Balabolina (Israel – Premier Tech Roland), ganadora de las dos primeras etapas, continúa al frente de la clasificación general.

Una ofensiva de casi 30 kilómetros permitió a Marta Romeu (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) hacerse con la victoria en la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía Elite Women. En el repecho final de Álora, la ciclista valenciana logró mantener a raya por apenas unos metros a la líder y ganadora de los dos parciales anteriores, firmando así el primer triunfo de una ciclista española en la historia de esta Ruta del Sol femenina. Dronova continúa encabezando la general provisional con 37” de ventaja sobre la danesa Katrine Aaelrud (Movistar Team) a dos días de la conclusión de la carrera.

Un pelotón de 96 corredoras partió este viernes en la tercera etapa de la segunda edición de la Ruta del Sol - Vuelta Ciclista a Andalucía Elite Women, disputada sobre 134 kilómetros entre Nerja y Álora, con un recorrido quebrado en el que sobresalían tres puertos de montaña. Después de un tramo neutralizado por motivos de seguridad, Alicia González (Movistar Team) lideró el paso por Benamargosa (MV, km 35,9) de un pelotón que afrontaba los primeros repechos de la jornada.

La subida al Alto de Colmenar (2ª, km 60,4) estuvo conducida por Lotte Claes (Stade Rochelais), que adelgazó el pelotón hasta poco más de medio centenar de ciclistas. Jessenia Meneses (Colombia Pacto por el Deporte) transitó en cabeza por la cima para alzarse con el liderato provisional de la clasificación de la Montaña, que conservaría en meta.

La sucesión del Alto de la Joya (3ª, km 91,1) y el Alto de los Nogales (3ª, km 99,8), coronados en primer lugar por Barbara Malcotti (Human Powered Health) y Marta Romeu (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) respectivamente, provocaría una mayor selección en el pelotón, con la líder de la general Tamara Dronova-Balabolina (Israel – Premier Tech Roland) muy activa en cabeza hasta reducir el grupo principal a sólo 16 ciclistas.

Romeu se lanzó definitivamente en solitario a 28 kilómetros de meta, llegando a acumular un minuto de ventaja. Por detrás, el Israel de la líder Dronova trabajaba para cerrar el hueco sin éxito, con los demarrajes de Movistar Team provocando una desorganización que permitió a la ciclista valenciana imponerse con una mínima ventaja sobre sus perseguidoras.

La general continúa encabezada por Dronova en vísperas de las dos etapas definitivas. Este sábado se disputará la cuarta, de 90,9 kilómetros entre Pizarra y Mijas. Pese a figurar un sólo puerto de Montaña puntuable, el Alto de Casarabonela (3ª, km 33,6), la jornada es tan breve como quebrada, dejando lugar para escaramuzas de todo tipo.

Las protagonistas

Marta Romeu (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi; ganadora de la etapa): "Es un orgullo poder ser la primera española este año en ganar en una prueba internacional. Es también la primera victoria internacional también para el equipo, muy significativa por todo el trabajo que hemos hecho para llegar hasta aquí. Ayer conseguimos ser líderes de la clasificación equipos y vamos a seguir luchando por ser protagonistas. La cuesta final se me ha hecho durísima porque llevaba casi 30 kilómetros en solitario, rodando fuerte, con aire. He mantenido 40 segundos, 50 segundos, un minuto, y las veía cerca, pero he apretado con todas mis fuerzas”

Tamara Dronova-Balabolina (Israel – Premier Tech Roland; líder de la general): “Estoy feliz, pero no del todo porque me hubiera gustado firmar el triplete".

"En todo caso, nos quedan dos etapas y voy a intentar buscar otro triunfo parcial. Además, conservamos el maillot amarillo y el liderato de la clasificación por puntos", añadió.

"Estoy muy feliz con el trabajo de mi equipo. Ha sido una etapa dura, y en particular Elizabeth Stannard ha estado increíble; le estoy muy agradecida. Creíamos que todos los equipos colaborarían [para cazar a la escapada], pero al final sólo lo hizo el mío, y un poquito la Selección de Noruega. Intenté atraparla en los últimos metros, pero no pude. Me gustaría ganar la general porque sería mi primera victoria de siempre en una general… pero también quiero ir a por una etapa más", dijo.

