La Línea albergará su IV Giro ciclista el domingo 19

La Línea va camino de convertirse en Ciudad del Ciclismo. Si el pasado domingo albergó su II Vuelta MTB XCM, ahora se prepara para albergar el IV Giro, que también lleva su nombre, competición ciclista que se en este caso se desarrolla de forma íntegra sobre circuito urbano. La competición es valedera para el Careba cadete/junior, la Copa Féminas, el Ranking Andaluz y el Circuito Cádiz Escuelas. La prueba está anunciada para el domingo 19 del presente mes de mayo desde las 10:00 y la organización corre por cuenta del CD Los Enmonaos.

El entorno del Polideportivo Municipal será el punto de encuentro para una cita que cuenta con dos recorridos diferenciados: uno de 1,78 kilómetros destinado a las categorías de escuelas y otro de 4,21 kilómetros desde los cadetes en orden creciente, en la que se disputarán varias mangas cuya composición y número de vueltas quedará a criterio del jurado técnico presente en la prueba.

Las inscripciones para este evento se pueden llevar a cabo a través de este enlace el jueves 16 de mayo a las 15:00, con un precio de diez euros a partir de cadete para federados (los no federados a partir de este tramo de edad no pueden participar); en el caso de las escuelas, dos euros los federados y siete los no federados. Los nacidos en 2018 o posteriores realizarán juegos y gymkhana conforme a lo establecido en la normativa de la competición.

Al finalizar la prueba el club organizador premiará con trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría convocada, todas masculinas y femeninas.

La siguiente prueba tanto del Careba como de la Copa Andalucía Féminas y del Ranking Andaluz Carretera 2024 será la ’XXXIV Almuñécar Cota 1200 del domingo dos de junio en dicha localidad de la Costa Tropical granadina. En el caso del provincial gaditano de escuelas, la siguiente cita está fijada en el Circuito de Jerez durante el mes de agosto.