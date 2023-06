Castellar proclama a Katrine Aaelrud campeona de la II Vuelta a Andalucía femenina

Castellar de la Frontera ha coronado este domingo a Katrine Aaelrud (Movistar Team) como vencedora de la segunda edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía Elite Women, después de que se produjese un vuelco total en la última etapa, que había partido de Estepona (Málaga) y que permitió a la ciclista noruega desbancar de la primera posición a la rusa Tamara Dronova (Israel–Premier Tech Roland), que había sido líder desde el primer día. Mie Bjørndal Ottestad (Selección de Noruega), que acompañó a su paisana en la escapada definitiva, se hizo con la victoria en la última fecha. Centenares de aficionados del Campo de Gibraltar se dieron cita en las cunetas para ver al pelotón en su tránsito por Guadiaro (San Roque), donde estaba establecida una meta volante, Jimena (además de su pedanía San Pablo de Buceite) y Tesorillo antes de llegar a la localidad chisparrera.

Tremendo día de ciclismo para cerrar la segunda edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía Elite Women. Dos ciclistas noruegas, Katrine Aaelrud (Movistar Team) y Mie Bjørndal Ottestad (Selección de Noruega), se aliaron para dar la vuelta a la carrera y desbancar a la hasta entonces líder Tamara Dronova (Israel – Premier Tech Roland). En la meta de Castellar de la Frontera, Ottestad se alzó con la victoria de etapa mientras Aaelrud se proclamaba ganadora de la general final, renovando así el título obtenido por su coequipier Arlenis Sierra en la edición inaugural de esta Ruta del Sol femenina.

Un pelotón de 80 corredoras partió este domingo en la quinta y última etapa de la segunda edición de la Ruta del Sol - Vuelta Ciclista a Andalucía Elite Women, disputada sobre 93,9 kilómetros entre el Ona Valle Romano Golf & Resort de Estepona (Málaga) y Castellar, con el tempranero Hancho de Gaucín (1ª, km 28,2) como punto clave de la jornada. Dos ciclistas del equipo Human Powered Health, Henrietta Christie y Makayla MacPherson, no tomaron la salida.

Tras unos primeros escarceos iniciales, la carrera demarró al pie del primer y único puerto del día. Agua Marina Espínola (Canyon//SRAM Generation) redujo el pelotón a 25 ciclistas; posteriormente, Lotte Claes (Stade Rochelais Charente-Maritime) tomó su testigo al frente del grupo. A poco más de un kilómetro para coronar, la líder Tamara Dronova (Israel – Premier Tech Roland) se vio en dificultades y descolgada de una cabeza de carrera formada por Katrine Aaelrud (Movistar Team), Mie Bjørndal Ottestad (Selección de Noruega) y la propia Claes. Poco después sufriría un salto de cadena que le costó unos segundos más de pérdida.

Claes lideró el paso por la cima del Hancho de Gaucín (1ª, km 28,2), acompañada de Aaelrud y Ottestad, con 40” de ventaja sobre Jessenia Meneses (Colombia Pacto por el Deporte), que confirmó su victoria en la clasificación de la Montaña; Sara Martín (Movistar Team); y Yulia Biriukova (UAE Development Team). Dronova holló el puerto con 1’00” de desventaja, acompañada por Debora Silvestri (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) y Maëva Squiban (Stade Rochelais Charente-Maritime).

Al pie del descenso, ya dentro de la provincia de Cádiz, se produjo un reagrupamiento a espaldas del trío cabecero. Ottestad fue la primera en Los Ángeles (MV, km 48,8), transitando con 35” de ventaja sobre un quinteto conformado por Martín, Biriukova, Silvestri, Squiban y una Dronova que asumía la parte del león en la labor de persecución. Trató de formar parte de este grupo la colombiana Meneses, que sin embargo sufría en las bajadas y acabó por pagar sus esfuerzos.

La determinación de las tres ciclistas cabeza de carrera acabó por decantar en su favor la balanza. En la meta volante de Guadiaro (kilómetro 78), ganada de nuevo por Ottestad, su ventaja había crecido hasta 1’05”. Pese a los ataques y contraataques lógicos en la resolución de la carrera, lograron mantener esta diferencia hasta la misma meta. En ella se impuso Ottestad, aupándose al segundo lugar de la general mientras Aaelrud tomaba la primera posición de la misma para proclamarse campeona final de la Ruta del Sol femenina en detrimento de una Dronova que hubo de conformarse con la tercera posición y el título de la clasificación por puntos.

La espectacular jornada final supuso un bellísimo colofón para esta Vuelta Ciclista a Andalucía Elite Women. Lo presenciaron en primera persona el alcalde local, Adrián Vaca; Javier Rodríguez Ros, subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar; e Inmaculada Olivero, delegada territorial em Cádiz de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

Las protagonistas

La ganadora de la etapa, Mie Bjørndal Ottestad (Selección de Noruega) afirmó tras cruzar la línea de meta: "Me siento súper bien. Es mi primera victoria como profesional y encima he acabado segunda de la general. Ha sido un muy buen día y estoy muy contenta de haber ganado hoy. Después del puerto teníamos una ventaja considerable y trabajamos bien en equipo. Al final seguimos abriendo hueco y lo pudimos mantener hasta el final. Sólo ataqué en el último kilómetro, intentando dejar atrás a Aaelrud para superarla en la general. Sin embargo, ella estaba muy fuerte. Nunca había estado en Andalucía. Es una tierra muy bonita, calurosa y soleada. Me encantaría volver pronto: es un lugar precioso para montar en bici"

Por su parte la vencedora de la clasificación general, Katrine Aaelrud (Movistar Team), explicó: "Esta etapa ha sido muy dura. Quisimos desgastar a Israel ayer para llegaran más cansadas a la etapa de hoy, pensando en que a mí me vienen bien los puertos más largos como el Hancho de Gaucín. Mi equipo me arropó y ha dado resultado. Vinimos para ganar etapas y la general… y lo hemos logrado. Una vez en la escapada, mi compatriota Ottestad y yo trabajamos juntas para llegar a meta. Nos conocemos, ¡cómo no íbamos a hacerlo! Aunque estuviésemos en diferentes equipos, somos del mismo país y fue divertido rodar juntas".