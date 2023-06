Una atractiva España sub-20 prepara su debut este viernes en La Línea

La selección española sub-20 de baloncesto jugará desde este viernes y hasta el domingo un torneo internacional en La Línea en el que tendrá como rivales a los otros tres cabezas de serie del Europeo sub-20 de básket, que a su vez se escenificará en Heraklon (Grecia) entre los días 8 y 16 de julio. España jugará, por este orden y siempre a partir de las 20:00 a Israel, Lituania y Francia. Los abonos, al precio de diez euros, permiten ver los seis los encuentros de que se compone la competición.

Pero al tratarse de combinados nacionales U-20 parte del gran público desconoce la valía de muchos de los baloncestistas que podrá ver en la pista. El equipo español cuenta con una generación de jugadores que tanto en lo individual, con sus respectivos clubes, como con la selección han acumulado ya numerosos éxitos y, seguro, en muy poco tiempo no será precisamente complicado verles compitiendo al máximo nivel sénior. La escuadra que lleva días concentrada en La Línea cuenta con jugadores de ACB, LEB Oro, LEB Plata, EBA y diferentes universidades enroladas en la NCAA.

Vamos a analizar someramente el bloque de 18 jugadores que manejará Joaquín Prado en esta concentración.

De entrada, el timón lo lleva el madridista Juan Núñez, ahora enrolado en el RatioPharm Ulm y al que llegó tras ser nombrado mvp de la Euroliga júnior. Núñez, que ya ha debutado con la absoluta, es un director muy maduro para sus 19 años y pondrá orden en el juego en rotación con Toni Naspler (cedido por Manresa en Zamora de LEB Plata; 6,8 puntos; 2,5 rebotes; 3,6 asistencias y una gran evolución de la mano de Saulo Hernández) y el sevillano Álvaro Herrera que este año ha empezado a coger responsabilidad en Plata con los andaluces de Morón (10,4 m; 2,2 p; y 1,4 R).

Rubén Domínguez (Estudiantes de Leb Oro, 5,8 p; 1,5 R; y 0,8 as) ha ido creciendo esta temporada en la posición de escolta y ha tenido presencia en uno de los equipos que estaban llamados a volver a la ACB, pero se encontró en el camino con San Pablo Burgos de Curro Segura (expreparador del extinto CB Linense) y acabó apeado de la final-four que se disputó en el Coliseum burgalés y que concedió el ascenso al Plasencia, entrenado por Pedro Rivero (exjugador de otro club desaparecido del Campo de Gibraltar, el CB Los Barrios).

En el perímetro aparecen aleros como Diego Rivas (cedido al Godella de Plata por el Valencia Basket, 7,9 p; 1,9 R; y 0,4 as); Álvaro Martínez que ha tenido mucho protagonismo en el recién descendido Talavera de Plata con 10,4 puntos; 5,9 R; y 1,3 as, de la mano de Ricardo Uriz, otro que vistió la camisola del desaparecido equipo de la Villa barreña.

Sin duda, el jugador más determinante en ese perímetro está llamado a ser Michael Caicedo, formado en la cantera del Barca y cedido esta temporada en el Covirán Granada de la ACB, en la que in extremis los granadinos consiguieron la permanencia a costa del descenso del Betis a Oro y una última jornada de infarto. Caicedo ha hecho en ACB 4,4 p; 2,2 R; y 1,1 as; y, aunque sus números no hayan sido espectaculares, su entrenador Pin ha confiado mucho en él y ha tenido un papel importante cerrado una gran liga.

Pero los aficionados que acudan al remozado pabellón linense harán bien en no perder de vista a jugadores que están continuando su formación en la NCAA. Son los casos de Pablo Tamba (0,5 p y 0,9 R), un alero que ha tenido poco protagonismo en UC Daris; Ian Granja (Universidad de Menphis); Owen Aquino que a pesar de medir solo 1,99 ha promediado 3,6 p; 3,3 R; y 0,7 as, como alapívot de Florida State y los hermanos canarios Guillermo Díaz y Jorge Díaz (Pittsburgh Panthers) que ponen los centímetros en la pintura con 2,10 de altura.

Pero, sin duda, otro de los referentes será el ala-pívot Hugo López, cedido por Estudiantes en Canoe, que esta temporada ha jugado 15,5 minutos en Plata firmando 6,5 puntos y 5,1 R; y los dos de Obradoiro de la Liga EBA Carlos Taboada (2,14 de altura; 20,4 m; 7,8 p; y 5,8 R) y Santi Paz (ala-pívot que ha jugado 25 minutos para 15,5 p; y 6 R).

El juego interior se completa con el ala-pívot Marc Buscail, que esta temporada acaba de ascender a LEB Plata con Tarragona jugando 20,9 m; 10 p; y 6,1 R.

Así pues, los aficionados del Campo de Gibraltar tienen una cita maravillosa en La Línea para disfrutar de un baloncesto joven, dinámico y con caras que muy pronto veremos por las pantallas.

Esta es la semblanza general de una Selección Española Sub-20 que quiere repetir los éxitos de las últimas convocatorias completando su concentración en el pabellón cubierto de La Línea y poniendo el broche a su estancia con el torneo de los cabezas de serie (España, Francia, Lituania e Israel, del 23 al 25 de junio), que se inicia este viernes.