El "mosqueo e indignación" del alcalde de Castellar tras diez angustiosas horas de apagón eléctrico

Castellar de la Frontera recupera la normalidad y su fluido eléctrico se mantiene estable después del apagón de diez horas que en la madrugada del pasado martes provocó cierta angustia e indignación entre los vecinos de la localidad, que desde hace tiempo vienen sufriendo episodios similares, aunque no de tanta duración. Los motivos fueron la caída de las líneas que abastecen al municipio, tanto en la que va al Castillo como la que llega al Pueblo Nuevo.

El alcalde la localidad, el socialista Adrián Vaca, ha expuesto lo ocurrido y los pasos que ha dado para solucionar el problema en sus redes sociales. "Efectivamente yo soy quien desconectó la luz y no la devolví hasta pasadas 10 horas, más o menos", comenta irónicamente el mensaje del regidor en réplica a las críticas recibidas.

"No me he escondido nunca y no voy ha hacerlo ahora, aunque siempre habrá a quien mis explicaciones ni convenza ni les interese que las de. Ellos están más en otros líos… Para que tengáis la información como así he trasladado en diferentes grupos, a vecinos que me han escrito o llamado para preguntar o he trasladado también a la oposición ante la falta de interés por su parte en recibir información de este asunto. Aunque ahora las exijan públicamente", subraya Vaca.

"Por informar, con absoluta transparencia. Ya conseguimos que se reservara dinero para hacer esa inversión", indica el alcalde en alusión a las obras que son precisas, y añade que "hasta hace unos años la tenía que asumir el Ayuntamiento". "Además no había ni proyecto redactado para realizar la mejora ni el compromiso de hacerlo. Creo que eso es un cambio", señala.

Continúa el alcalde: "La inversión comprometida en la nueva línea, que discurre desde la estación de mercancías de San Roque hasta Pueblo Nuevo, sigue avanzando en la burocracia que necesita: se concedió licencia municipal en junio de este año, E-Distribución ha entregado aval bancario necesario a Adif para la ejecución de la obra y precisamente el lunes recibimos la información pública de ocupación de la vía pecuaria por la que discurrirá parte de la nueva línea de abastecimiento. Es un proceso largo y que confiamos pronto vea la luz y se inicien las obras".

Vaca informa que a lo largo de la madrugada del martes hubo personal en el terreno localizando la avería y haciendo reparaciones a pesar de las intensas lluvias. "He estado atendiendo y reclamando desde la madrugada la reparación y os puedo asegurar que comparto el mosqueo y la indignación que todos tenemos por esta situación, como he compartido con muchos de vosotros. Os lo puedo asegurar", comenta a sus vecinos.

"Estas caídas en el suministro ponen en evidencia que es urgente la reparación y actuación en las líneas que abastecen a nuestro pueblo. Efectivamente llevamos demasiados años sufriéndolos, a pesar de que EDistribución ha realizado en los últimos años tareas de mantenimiento en la línea", afirma.

En cuanto al suministro en el Castillo, concluye el alcalde, la Junta y Endesa "están negociando la cesión de la línea y confiamos en que lleguen a un acuerdo que beneficie al municipio. Así se lo he vuelto a trasladar a los responsables de Junta de Andalucía y Endesa en las últimas horas".