El entorno del Castillo de Castellar estrena un nuevo un mirador y espacios turísticos interactivos

Castellar de la Frontera continúa reforzando su apuesta por el turismo patrimonial y digital con la finalización de las obras de adecuación del entorno del Punto de Información del Castillo. La actuación que permite desde este 22 de enero la apertura al público de un nuevo mirador, zonas de descanso, merenderos y espacios interactivos vinculados a la difusión del patrimonio local.

El proyecto, financiado a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea), ha contado con una inversión total de 173.996,98 euros, de los cuales 119.997,92 euros se han destinado a mano de obra y 44.627,32 euros a materiales. La actuación ha generado empleo directo en el municipio y ha contribuido a dinamizar la economía local mediante la contratación de trabajadores y proveedores de la comarca.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de dos puntos Take your Selfie, equipados con audioguías integradas en español, inglés y francés, que ofrecen una experiencia turística más interactiva y accesible. El primero de estos puntos se sitúa en la puerta original de acceso al Castillo, el mismo enclave donde, en torno a 1963, el fotógrafo A. Subirats captó la conocida imagen de la vecina Consuelo Domínguez Chamorro saliendo de la fortaleza con su cántaro, una estampa que dio la vuelta al mundo y que ahora queda señalizada como parte de la memoria colectiva del municipio, que forma parte de la red de los Pueblos más bonitos de España.

El segundo punto se localiza en el entorno del Punto de Información, desde donde se obtiene una panorámica privilegiada del Castillo Nazarí, un enclave de origen musulmán del siglo XIII que domina la ciudad desde lo alto y que conserva torres y murallas que recuerdan su importancia estratégica en la defensa de la comarca durante la Edad Media. Desde este mirador, los visitantes también pueden contemplar la extensión del Parque Natural de Los Alcornocales, integrando historia, naturaleza y paisaje en una experiencia única en el marco de la 46ª edición de Fitur 2026 que se celebra actualmente en Madrid.

punto "Take your selfie"

Las actuaciones han incluido además la creación del mirador y la zona de descanso, la mejora del acerado, una mayor integración paisajística y la adecuación de los accesos para facilitar la circulación de visitantes. Asimismo, se ha llevado a cabo la renovación de los espacios interiores del edificio y la adaptación de los baños públicos a la normativa de accesibilidad universal, mejorando la funcionalidad y la capacidad de atención del Punto de Información del Castillo.

El alcalde de Castellar, Adrián Vaca, ha subrayado que “con la apertura de este nuevo mirador seguimos reforzando la posición de Castellar como referente turístico de calidad”, destacando que este tipo de inversiones no solo mejoran la experiencia del visitante, sino que también generan empleo y oportunidades para los vecinos. Vaca visitó el nuevo espacio junto a la teniente de alcalde y delegada especial para el Castillo, Tamara Trujillo, y la delegada de Turismo, Marina Saraiba, coincidiendo con la puesta en servicio de esta nueva infraestructura.

Con esta actuación, el Ayuntamiento consolida un modelo turístico basado en la puesta en valor del patrimonio histórico, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora de los espacios públicos, reforzando la oferta cultural y paisajística del municipio en el entorno del Parque Natural de Los Alcornocales.