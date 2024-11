Algeciras/Desde la altura silenciosa de un vuelo nocturno que se dirige hacia Italia, el astronauta de la NASA Donald Pettit (@astro_Pettit) nos regala una imagen sobrecogedora: relámpagos encendiendo el Mediterráneo y el norte de África, mientras el cielo parece envolver el Estrecho de Gibraltar en una franja verde.

Esa línea luminosa, conocida como resplandor atmosférico, es obra de la quimioluminiscencia de los átomos en la atmósfera superior, un fenómeno natural que, como una aurora invisible, se despliega cada noche sobre nosotros.

"Gibraltar to Italy. Nothing like learning your geography, not from an atlas but from looking at the real thing" ("De Gibraltar a Italia. No hay nada como aprender geografía, no con un atlas, sino con la mirada puesta en la realidad"), comenta el astronauta en sus redes sociales sobre un espectáculo que combina ciencia y poesía visual en la frontera de dos continentes.

Donald Roy Pettit (20 de abril de 1955) es un astronauta e ingeniero químico estadounidense. Es un veterano de dos estadías de larga duración a bordo de la Estación Espacial Internacional, una misión del transbordador espacial y una expedición de seis semanas para encontrar meteoritos en la Antártida. A sus 69 años, es el astronauta activo de mayor edad de la NASA.