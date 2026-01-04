Verdemar publica un vídeo en el que se aprecia cómo el agua alcanza las viviendas localizadas cerca de la barrera anti-narcos

Los residentes en las viviendas más cercanas al río Guadarranque, en el municipio de Los Barrios, observan con preocupación el aumento del caudal a causa de las copiosas lluvias.

La organización ecologista Verdemar-Ecologistas en Acción ha publicado un vídeo en el que se aprecia cómo el agua alcanza prácticamente los bajos de las casas que se sitúan a escasos metros de la desembocadura, junto a la barrera anti-narcos formada por 25 pilotes de acero rellenados de hormigón. Esta fue construida por el Ministerio del Interior para evitar que las mafias introduzcan la droga a través del río mediante lanchas.

Interior, no obstante, asegura que el mantenimiento de la barrera corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así lo expuso en 2021, tras una denuncia realizada por Verdemar-Ecologistas en Acción, que alegó peligro de inundaciones por la obstrucción de la barrera artificial.

La Aemet mantiene activado el aviso naranja hasta las 21:00 de este domingo por precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en una hora.