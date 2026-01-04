Temor en Guadacorte (Los Barrios) ante el rápido aumento del caudal del río Guadarranque
Verdemar publica un vídeo en el que se aprecia cómo el agua alcanza las viviendas localizadas cerca de la barrera anti-narcos
Los residentes en las viviendas más cercanas al río Guadarranque, en el municipio de Los Barrios, observan con preocupación el aumento del caudal a causa de las copiosas lluvias.
La organización ecologista Verdemar-Ecologistas en Acción ha publicado un vídeo en el que se aprecia cómo el agua alcanza prácticamente los bajos de las casas que se sitúan a escasos metros de la desembocadura, junto a la barrera anti-narcos formada por 25 pilotes de acero rellenados de hormigón. Esta fue construida por el Ministerio del Interior para evitar que las mafias introduzcan la droga a través del río mediante lanchas.
Interior, no obstante, asegura que el mantenimiento de la barrera corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así lo expuso en 2021, tras una denuncia realizada por Verdemar-Ecologistas en Acción, que alegó peligro de inundaciones por la obstrucción de la barrera artificial.
La Aemet mantiene activado el aviso naranja hasta las 21:00 de este domingo por precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en una hora.