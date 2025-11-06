Ustea denuncia el agravio de la Junta con los colegios e institutos del Campo de Gibraltar: 20 años en barracones

Ustea (Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía) ha criticado este jueves el agravio que sufren los colegios e institutos del Campo de Gibraltar por parte de la Junta de Andalucía respecto a los del resto de la provincia en materia de inversiones.

"Este mes de octubre se ha anunciado la eliminación de las aulas prefabricadas en un instituto de Jerez. La alcaldesa de la localidad pidió públicamente perdón a la comunidad educativa por los años que han tenido que convivir con los barracones. Junto a la Consejera de Desarrollo Educativo afirmó que la retirada era una absoluta prioridad", relata el sindicato. "En Ustea nos alegramos enormemente de esta decisión. Sin embargo, ocurre que mientras esto sucede, Algeciras es la población de la provincia que cuenta con más centros con barracones y entre ellos los más antiguos, con cerca de veinte años de uso. Nadie considera la retirada ni prioritaria, ni por supuesto se pide perdón a la comunidad educativa por soportar estas infraestructuras de subsistencia tantos años", continúa.

Ustea recuerda que el alcalde algecireño, José Ignacio Landaluce, "no tiene inconveniente en enviar notas de prensa a todos los medios de comunicación para protestar por que el tren llega tarde un día cincuenta minutos, pero nunca se le ha oído ni protestar ni pedir perdón por el retraso de veinte años en la retirada de los barracones de los colegios Virgen del Mar y Los Arcos del Cobre". "Tampoco se le ha escuchado nunca protestar por el retraso -de ya casi una década- en la construcción del nuevo colegio en la zona de Pajarete, ni en la esperada retirada del amianto en los CEIP Campo de Gibraltar, Virgen del Mar y Nuestra Señora de Europa, que se demora desde finales del 2022", prosigue.

El sindicato recuerda que el nuevo Conservatorio Paco de Lucía es "otra infraestructura esperada" que ya aparecía como algo cercano en el BOJA de 2017 y sigue sin ser una realidad. "De la bioclimatización de los centros de la localidad no podemos hablar de retraso porque sencillamente nunca se ha previsto ese asunto (al parecer en la zona ni hace nunca frio ni calor) y así discurren los años para que se asimile que la discriminación de la Consejería con la ciudad y la dejadez y el olvido que muestra el ayuntamiento con la educación pública es algo que no tiene remedio", manifiesta.

Ustea exige que termine esta situación y que se atiendan las demandas de la comunidad educativa para que "la educación pública se desarrolle en instalaciones acordes a la época en la que vivimos". "Le pedimos a los responsables de la gestión en nuestro sistema educativo, que si no quieren pedir perdón que no lo hagan, pero que al menos establezcan esa prioridad que dicen que tienen con la educación y que no se refleja en la ninguna realidad", añade, antes de asegura que la retirada de los barracones también debe ser una prioridad para los colegios de Algeciras y otros centros de la comarca, como el colegio de Bolonia y el IES Sierra Luna de Los Barrios y en toda la provincia de Cádiz, "única provincia que cuenta con el 'honor' de tener a todo un instituto construido exclusivamente con aulas prefabricadas: el IES Vía Verde de Puerto Serrano". "Este mes, también el sr. Landaluce con motivo de un acto sobre el programa Erasmus dijo: 'Invertir en Educación es invertir en el futuro de nuestra ciudad y en el futuro de Europa', pero del dicho al hecho…", concluye.