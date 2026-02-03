La UME se despliega en San Roque con equipos de rescate acuático y drones para actuar en el Campo de Gibraltar frente a la borrasca Leonardo
La Unidad Militar de Emergencias establece su base en el Cortijo de Buenavista con capacidades especiales de búsqueda y rescate ante la previsión de lluvias torrenciales
El Campo de Gibraltar, ante una posible inundación histórica por la borrasca Leonardo: los modelos disparan las alarmas
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha llegado a última hora de este martes al Campo de Gibraltar para reforzar el dispositivo de seguridad ante el paso de la borrasca Leonard. Efectivos de la unidad de élite se han incorporado ya al Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en el municipio de San Roque, epicentro de las preocupaciones por el riesgo de inundaciones severas.
La llegada de la UME responde a la necesidad de anticiparse a los peores escenarios previstos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Con alertas activas por fuertes rachas de viento y precipitaciones acumuladas que han saturado el terreno, el objetivo prioritario es garantizar la seguridad de la ciudadanía y ofrecer una capacidad de respuesta rápida en caso de desbordamientos de ríos o colapsos de infraestructuras.
El contingente militar ha establecido su centro logístico y de operaciones en el Cortijo de Buenavista, en San Roque. Desde este punto estratégico se coordinarán todas las intervenciones necesarias para apoyar a los servicios de emergencia locales y autonómicos que llevan horas trabajando en la zona.
La UME no llega solo con efectivos, sino con un arsenal técnico diseñado para situaciones de catástrofe. Entre las capacidades desplegadas sobre el terreno destacan medios especializados para escenarios de inundación y colapso:
- Rescate Acuático y Superficie: Se han movilizado equipos de Búsqueda y Rescate (ByR) equipados con embarcaciones tipo Whaly 370, diseñadas para navegar en zonas inundadas de difícil acceso y con escombros.
- Medios Aéreos: Se cuenta con apoyo de helicópteros (bajo el mando del Batallón de Intervención en Emergencias - BIEM) para evacuaciones y reconocimiento aéreo.
- Búsqueda Cinológica: Unidades caninas especializadas tanto en la localización de personas vivas como en la recuperación de cadáveres.
- Drones (RPAS): Sistemas de reconocimiento aéreo no tripulado para evaluar daños y buscar víctimas desde el aire en tiempo real.
- Intervención USAR y Excarcelación: Equipos preparados para Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) y herramientas de excarcelación, vitales si la fuerza del agua o el viento atrapa a personas en vehículos o estructuras colapsadas.
