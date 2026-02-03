La UME se despliega en San Roque con equipos de rescate acuático y drones para actuar en el Campo de Gibraltar frente a la borrasca Leonardo

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha llegado a última hora de este martes al Campo de Gibraltar para reforzar el dispositivo de seguridad ante el paso de la borrasca Leonard. Efectivos de la unidad de élite se han incorporado ya al Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en el municipio de San Roque, epicentro de las preocupaciones por el riesgo de inundaciones severas.

La llegada de la UME responde a la necesidad de anticiparse a los peores escenarios previstos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Con alertas activas por fuertes rachas de viento y precipitaciones acumuladas que han saturado el terreno, el objetivo prioritario es garantizar la seguridad de la ciudadanía y ofrecer una capacidad de respuesta rápida en caso de desbordamientos de ríos o colapsos de infraestructuras.

El contingente militar ha establecido su centro logístico y de operaciones en el Cortijo de Buenavista, en San Roque. Desde este punto estratégico se coordinarán todas las intervenciones necesarias para apoyar a los servicios de emergencia locales y autonómicos que llevan horas trabajando en la zona.

La UME no llega solo con efectivos, sino con un arsenal técnico diseñado para situaciones de catástrofe. Entre las capacidades desplegadas sobre el terreno destacan medios especializados para escenarios de inundación y colapso: