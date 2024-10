Tres profesores de la comarca, nominados a los Goya a mejor docente de España

La Línea/Los profesores Manuel Conejo Márquez (E.I. Los Alcornocales, de Los Barrios) y Patricia Blázquez Prieto (C.E.I.P. Santiago, de La Línea), así como el barreño Francisco Tamarit Duarte (C.F.P. La Inmaculada, de Granada) han sido nominados a los prestigiosos Premios Educa Abanca, conocidos popularmente como los Goya de la Educación, a los mejores docentes de España en 2024. La relevancia de estos galardones radica en que son los propios alumnos o sus padres, y no los docentes, los que plantean la candidatura para reconocer la satisfacción de la comunidad por la labor realizada en todos los niveles educativos.

Conejo y Blázquez han sido nominados como profesores de Educación Infantil, mientras que Tamarit ha sido seleccionado por su labor como docente de Formación Profesional.

"No puedo estar más feliz por esta noticia", ha expresado Francisco Tamarit, quien da las gracias a la Plataforma Educa "por poner en valor la labor de tantos docentes que sueñan con transformar la educación desde sus aulas". "Esta nominación es una manera muy especial de reconocer nuestro trabajo y de promover la calidad de la enseñanza", afirma el profesor, que no se olvida de sus alumnos. "Sois vosotros quienes impulsáis mis ganas de superarme, mis ganas de crecer profesionalmente. Poder acompañaros cada curso en vuestro proceso de aprendizaje es el verdadero premio que me llevo cada día". También agradece al centro granadino en el que trabaja y a sus familiares y amigos. El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha mostrado su alegría por la nominación: "Este reconocimiento no solo destaca su extraordinaria dedicación, sino también su pasión por la enseñanza y su compromiso con el alumnado que son un ejemplo para todos".

El próximo 15 de diciembre se publicará el listado de los diez finalistas de cada categoría y el 15 de marzo de 2025 se celebrará la gala anual de los premios. Será entonces cuando se conozcan las puntuaciones y los ganadores. En Educación Infantil hay 29 nominados; en Primaria, 26; en la modalidad de Secundaria y Bachillerato, 23; en Educación no formal, 14, en Formación Profesional, 15 y, finalmente, en Universidad son 64.

La organización recibió cerca de dos mil propuestas procedentes de todos los rincones de España.