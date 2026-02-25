Los transportistas protestan por el deterioro de carreteras en las zonas logísticas del Campo de Gibraltar

La Asociación de Transportistas de Contenedores del Campo de Gibraltar (ATCBA) ha alertado sobre el mal estado de las carreteras en varias zonas logísticas del entorno de la Bahía de Algeciras apuntando a un deterioro que, según la organización, se ha agravado tras las borrascas de las últimas semanas.

El presidente de la entidad, Diego Piñel, ha señalado especialmente la situación en el polígono Cortijo Real, en Algeciras, y en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) Bahía de Algeciras, en el área de El Fresno, en Los Barrios. La asociación denuncia que el firme presenta daños importantes que podrían suponer un riesgo para la seguridad vial, especialmente por el elevado tránsito de vehículos pesados.

En el caso de la vía que conecta la A-381 con el depósito de contenedores de Docks, cuya titularidad corresponde a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), la asociación de transportistas asegura haber solicitado anteriormente una reparación integral del firme y su adaptación al tráfico pesado. También advierte de situaciones como la descarga de portacoches en la propia vía, lo que incrementaría la peligrosidad.

Respecto al polígono Cortijo Real, el colectivo afirma que el deterioro también es significativo y denuncia incidencias recurrentes como daños en ruedas o lunas de vehículos. Además, señala la falta de señalización de estos desperfectos, lo que, a su juicio, incrementa el riesgo para conductores, ciclistas y peatones.

La ATCBA sostiene que estas condiciones generan perjuicios económicos al sector del transporte, incluyendo averías, estancias en taller y retrasos en la operativa logística. La organización también insta a las administraciones competentes a actuar con urgencia y a garantizar posibles reclamaciones por daños.