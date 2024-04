La trabajadores de Acerinox dan una nueva oportunidad a la negociación del convenio antes de pedir un arbitraje

Los trabajadores de la fábrica de Acerinox en Palmones (Los Barrios) han decidido darle una nueva oportunidad a la negociación con la empresa de un convenio colectivo, el cuarto de su historia, que lleva ya un año y tres meses de retraso.

En una asamblea celebrada este sábado en el aparcamiento de la fábrica, la plantilla ha decidido, a instancias del comité de huelga, acudir con una nueva propuesta a una reunión que se celebrará en principio el martes 23, de nuevo con la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). Se trata de incorporar nuevas posiciones para intentar un acuerdo final, como también hará la compañía. Las otras dos opciones planteadas por los mediadores, después de dos reuniones en Jerez en las que negociación encalló en apartados clave, han sido descartadas de momento. Eran la aceptación voluntaria de un arbitraje de obligado cumplimiento o solicitar una propuesta al propio CARL para que sea sometida a votación por parte de la plantilla y a la aprobación del Consejo de Administración de Acerinox Europa.

La negociación, por lo tanto, seguirá con el protagonismo de las dos partes -que deben intentar ceder en sus posiciones- y sin la intervención de un árbitro que establezca un acuerdo final.

"No vamos a perder la dignidad por no aguantar un mes más de huelga, eso lo tenemos claro", afirma el portavoz del comité de huelga, José Antonio Gómez Valencia, que entiende que, mientras los trabajadores han ido rebajando sus peticiones en diferentes puntos del futuro convenio, la empresa no se ha movido un ápice y es hora de que lo haga.

"Si bajamos nuestras pretensiones lo lógico es que la empresa también ceda. Hasta ahora mueve las palabras de sus propuestas sin decir nada nuevo. Pero creemos que todavía se puede seguir negociando", manifiesta.

El CARL. tras las reuniones del miércoles y el jueves, quería una respuesta para la tarde del viernes. Sin embargo, tras analizar la situación, el comité demandó una prórroga de 24 horas para hacer llegar la decisión de los trabajadores. "El jueves les pedimos tiempo para estudiar la propuesta sin prisa y ver dónde nos podemos mover todavía más, aunque ya estamos al mínimo. Cada vez estamos más justos y afinar más nos cuesta", apostilla.

Gómez Valencia asegura que "la subida salarial, las prejubilaciones, el mínimo de la prima de producción y las vacaciones" son "esos puntos" que el comité ha llevado "por bandera" y es donde más les cuesta que la compañía ceda.

"La flexibilidad dijimos que no se negociaba y ahora la quieren meter con un ERTE, a pesar de que estamos negociando un convenio colectivo. No estamos dispuestos a eso ahora. El ERTE se negociará en su momento sin problemas, pero cuando tengamos el convenio", añade.

Los once miembros del comité de huelga acudirá este lunes a la junta de accionistas que se celebra en Madrid para hacerles ver su situación. "Tienen que saber que tienen a 1.800 trabajadores en la calle y ponen dinero en una empresa que trata a sus trabajadores así. Es importante visibilizarnos ante ellos", subraya.

La compañía Acerinox considera que la factoría de Palmones es la mejor planta de producción de acero inoxidable de toda Europa, aunque requiere un profundo cambio organizativo para volver a ser económicamente viable tras arrojar pérdidas en cuatro de los últimos cinco años. De hecho, 2023 fue el peor ejercicio en ventas desde la constitución de Acerinox Europa, en 2011. El comité responde a eso: "¿Que Acerinox tiene pérdidas? No tenemos culpa de una mala gestión. Esta empresa tiene futuro, claro que sí, para nosotros y para los que vienen detrás, ya lo sabemos porque somos los primeros que conocemos cuánto se produce, cuál es la actividad que hay. Esto es nuestro y vamos a hacer que la fábrica sea más grande", concluye.

Acerinox Europa entiende, en cambio, que con su última propuesta se aproxima a la postura de los trabajadores al introducir diversas medidas, como la de un incremento salarial basado en las previsiones de IPC para los próximos años, hasta el 31 de diciembre de 2027 en que concluiría el IV Convenio, con un sistema de garantías de retribuciones en caso de que el IPC supere las cuantías fijas pactadas, prima de producción con nuevos coeficientes que permitirían haber obtenido unas mejoras del importe de entre 600 y 700 euros, elevando el mínimo de prima; y un régimen de disponibilidad y adaptación de jornada en evitación de ERTE basado en principios de voluntariedad y con la finalidad que, en los momentos de crisis, el empleo siga siendo sostenible.

Según la empresa, el comité "ha presentado una propuesta que no favorece la viabilidad de la compañía manteniendo el mismo incremento de costes que su propuesta anterior, y planteada en términos similares a la que presentó en marzo de 2023″. El comité, a su vez, ha vinculado la negociación a que se retiren la demanda interpuesta por huelga ilegal y que se paguen cuarenta días de salario de los 75 que hasta ahora ha durado la huelga. Acerinox Europa no acepta esta última petición y tampoco comparte "vincular al proceso de negociación los procedimientos legales suspendidos de común acuerdo, y que tiene que primar el interés general de la plantilla".