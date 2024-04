Los trabajadores de Acerinox, citados a una asamblea este sábado sobre el convenio

El comité de huelga de la planta de Acerinox en Los Barrios ha convocado a los trabajadores para la mañana de este sábado 20 a una asamblea para informarles de las últimas reuniones mantenidas con la representación de la empresa sobre la negociación del convenio colectivo.

El comité de huelga estudia durante este viernes, las opciones que habían dado los mediadores para poder continuar con una negociación que desemboque definitivamente en la desconvocatoria de huelga, que cumple hoy 75 días.

Tras la reunión del jueves, los mediadores han propuesto "tres opciones" a empresa y a los trabajadores: que soliciten un arbitraje, que se muevan a la baja de sus pretensiones o que pidan al propio CARL una propuesta. La intención es seguir con la negociación, es decir, evitar que vuelva a estancarse. No hay fecha para una próxima cita, pero este viernes por la mañana, el comité de huelga se reunirá para determinar cuál le parece mejor. Entonces sí se informará de cuál es el camino.

La última reunión en el CARL llevada a cabo este jueves no sirvió para llegar a un acuerdo al seguir con posiciones diferentes. Así, según la empresa, el comité de huelga ha presentado una propuesta que "no favorece la viabilidad de la compañía, manteniendo el mismo incremento de costes que su propuesta anterior y planteada en términos similares a la que presentó en marzo de 2023".

Además, según ha añadido, ha vinculado la negociación a que se retiren la demanda interpuesta por huelga ilegal y que se paguen 40 días de salario del tiempo en que se ha estado en huelga. Algo que la empresa no acepta, ya que ha reiterado que no va a abonar los salarios del periodo de huelga. Ha manifestado que negocia un convenio en el interés de toda la plantilla de trabajadores y que no comparte vincular al proceso de negociación los procedimientos legales suspendidos de común acuerdo. La empresa mantiene que ha acercado sus posiciones a la propuesta de los trabajadores introduciendo un incremento salarial basado en las previsiones de IPC para los próximos años, un sistema de garantías de retribuciones para los supuestos en que el IPC supere las cuantías fijas pactadas o una prima de producción con nuevos coeficientes.

Según ha indicado la empresa, su propuesta de convenio contiene un régimen de disponibilidad y adaptación de jornada en evitación de ERTE basado en principios de voluntariedad y con la finalidad que en los momentos de crisis, el empleo siga siendo sostenible.