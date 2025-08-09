El tiempo para el fin de semana: levante y máximas cerca de los 30 grados en la Bahía

El calor y el levante seguirán acompañando a los campogibraltareños durante el fin de semana. La Aemet pronostica un fin de semana típico del verano, con temperaturas máximas rondando los 29°C y mínimas suaves entre 23–24 °C. Unos valores que, como consecuencia del viento de levante, acrecentarán la sensación de bochorno.

El sábado 9, el cielo estará inicialmente nublado, aunque acabará despejando, mientras que el domingo 10 se presenta completamente soleado .

El tiempo del 11 al 15 de agosto

La Aemet prevé una semana con predominio del sol, cielos despejados o con algunas nubes por la mañana, y calor moderado durante las horas centrales. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 y 31°C, con mínimas entre 21 y 23°C.

Se mantendrá un régimen de levante moderado durante las mañanas, con velocidades entre 10 y 15 km/h y rachas que pueden alcanzar los 30–38 km/h durante la tarde, para remitir hacia la noche. Esta dinámica es típica en la zona del Estrecho.

Efectos esperados

Las mañanas pueden sentirse algo más frescas, pero el entorno seco acentúa el calor por la tarde.

No se esperan precipitaciones ni fenómenos adversos.

Se recomienda precaución en navegación costera o actividades marítimas debido al viento sostenido y posibles rachas fuertes.

Recomendaciones