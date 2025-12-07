Un terremoto leve de magnitud 1,6 sacude Castellar de la Frontera este domingo

Un terremoto de magnitud 1,6 se registró este domingo a las 15:17 hora local con epicentro en el término municipal de Castellar, a 25 kilómetros al Noroeste de Algeciras y 18 kilómetros al Noroeste de Los Barrios, a una profundidad de 39 kilómetros.

El temblor, de carácter leve, no provocó daños materiales ni ha sido reportado como sentido por la población. La actividad se considera dentro de la normalidad sísmica de la zona, que registra con cierta frecuencia pequeños movimientos de tierra.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) mantiene la monitorización de la región, siguiendo la evolución de este y otros sismos recientes, con el objetivo de garantizar la seguridad y el seguimiento científico de la actividad tectónica en Andalucía.

A pesar de su magnitud baja, el episodio recuerda la importancia de la vigilancia sísmica en una zona con historial de actividad tectónica.