El temporal obliga a desalojar a más de 1.600 personas en el Campo de Gibraltar

El temporal que afecta a Andalucía ha obligado al desalojo preventivo de más de 3.000 personas, más de 1.600 de ellas en el Campo de Gibraltar, según ha informado esta medianoche la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), en el marco del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones.

En San Roque, el municipio más afectado de la comarca, han sido evacuadas 1.018 personas de los núcleos de Estación de San Roque, Guadarranque, San Enrique, Rivera de Marlin (Puerto de Sotogrande) y de la calle Tránsito. Parte de los desalojados han sido acogidos en el Pabellón Municipal Ciudad de San Roque, mientras que otros han sido realojados en un hotel, en domicilios de familiares o, en un caso, en el hospital de La Línea.

En Los Barrios, el desalojo preventivo ha afectado a casi 200 vecinos de las zonas de Benharás, Ringo Rango y Venta San Isidro. A estas cifras se suman unas 400 personas evacuadas en Algeciras, lo que eleva el impacto del temporal en la comarca a cifras especialmente elevadas.

En el resto de la provincia de Cádiz, se han producido desalojos en distintos puntos de Jerez de la Frontera, donde más de 750 personas han abandonado de forma preventiva zonas como El Portal, Lomopardo, La Ina, San Isidro del Guadalete o Guadalcacín, además de núcleos rurales afectados por la crecida del río Guadalete. También se han registrado evacuaciones en Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Tavizna (Benaocaz) y otros municipios de la Sierra.

Fuera de Cádiz, el temporal ha provocado desalojos en Ronda (Málaga), con una veintena de personas evacuadas, y en Los Puentes (Jaén), donde permanecen desalojados 200 vecinos.

La EMA ha insistido en la necesidad de seguir las recomendaciones de autoprotección ante la borrasca Leonardo, que trae consigo lluvias intensas y persistentes, fuertes vientos y riesgo de deslizamientos, y no descarta nuevos desalojos preventivos en zonas inundables si continúan las precipitaciones.

Cierre de los puertos del Estrecho

Además, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha decretado el cierre de los puertos de titularidad autonómica en la provincia de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar mientras se mantenga el aviso por temporal. La medida afecta al tráfico de recreo, pesca y pasaje, con la única excepción de los buques que cuenten con práctico a bordo y condiciones seguras de navegación.