El satélite Sentinel-1 capta unas espectaculares olas internas en el estrecho de Gibraltar

El satélite europeo Sentinel-1, perteneciente al programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea (ESA), ha captado una impresionante formación de olas internas en las inmediaciones del estrecho de Gibraltar, uno de los enclaves oceanográficos más dinámicos y complejos del mundo.

Estas estructuras, apenas perceptibles desde la superficie pero perfectamente detectables desde el espacio mediante radar, se forman dentro del cuerpo de agua, en la frontera entre capas de distinta densidad. En el Estrecho, esa diferencia se produce por el choque entre el agua atlántica, más fría y ligera, que penetra hacia el Mediterráneo, y el agua mediterránea, más cálida y salina, que fluye en sentido contrario a mayor profundidad.

El resultado son ondas internas de gran energía, invisibles para el ojo humano pero capaces de modificar la textura superficial del mar. En las imágenes captadas por Sentinel-1 se aprecian como bandas alternas más claras y oscuras, que delatan la enorme fuerza de los intercambios de masa y energía entre ambos mares.

Los científicos destacan que este tipo de formaciones desempeñan un papel esencial en la mezcla vertical de nutrientes y temperaturas, afectando a la circulación oceánica y a los ecosistemas marinos del entorno. También representan un desafío para la navegación submarina y para la modelización climática regional.

El estrecho de Gibraltar es considerado desde hace décadas un auténtico laboratorio natural para el estudio de las olas internas, dada su compleja topografía submarina y la intensa corriente bidireccional que lo caracteriza. Las observaciones de misiones como Sentinel-1 permiten mejorar la comprensión de estos procesos, fundamentales para la gestión sostenible del medio marino y para anticipar los efectos del cambio climático en el entorno del Campo de Gibraltar.