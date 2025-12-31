San Roque y La Línea, entre los municipios que más invierten en servicios sociales en España

San Roque es el tercer municipio de España con mayor inversión por habitante en servicios sociales, mientras que La Línea de la Concepción entra es vigésimo segundo en el listado de los 27 municipios de excelencia en esta materia según el último estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza los presupuestos liquidados en 2024 de los 404 ayuntamientos españoles con más de 20.000 habitantes. San Roque destina 404 euros por vecino y vecina al año, mientras que La Línea invierte 211 euros por habitante, superando la barrera de los 200 euros exigida para formar parte del grupo de excelencia.

La alcaldesa accidental de San Roque, María del Mar Collado, destaca que este reconocimiento es el resultado del trabajo constante y comprometido del Ayuntamiento, y reafirma que las políticas sociales siguen siendo uno de los ejes fundamentales del gobierno local. La concejal de Bienestar Social, Eva Gil, añade que este liderazgo conlleva una gran responsabilidad, pero también satisfacción por atender a los ciudadanos más vulnerables del municipio.

En La Línea, la teniente de alcalde delegada de Asuntos Sociales, Zuleica Molina, resalta que este resultado posiciona al municipio como un referente en políticas sociales en España, reflejando su compromiso con la protección de la ciudadanía y la promoción social. La inversión municipal en 2024 ascendió a más de 13,5 millones de euros, cumpliendo además los criterios de suficiencia económica, incremento presupuestario, transparencia financiera y esfuerzo inversor superior al 10% del presupuesto total no financiero del Ayuntamiento.

Solo 27 municipios superan los 200 euros por habitante mientras otros 45 siguen en niveles de inversión precarios

El estudio pone de relieve la desigualdad en la inversión social en España, ya que solo 27 municipios superan los 200 euros por habitante y año, mientras que 45 ayuntamientos se consideran pobres en esta partida, con menos de 63,89 euros por habitante. Entre las capitales, Barcelona y Bilbao destacan por su excelencia, mientras que Badajoz y Toledo ocupan los últimos puestos.

En Andalucía, 18 municipios forman parte del ranking de excelencia, destacando el papel de la cooperación con las Diputaciones Provinciales en la prestación de servicios de ayuda a domicilio y promoción social. Según José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación, casi seis millones de personas recurren cada año a los ayuntamientos para recibir atención, orientación y asistencia en situaciones de vulnerabilidad.