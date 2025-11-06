Retenciones de ocho kilómetros en la A-7 entre la salida de Algeciras y San Roque por un accidente

Un accidente de tráfico en el que ha resultado un motorista herido registrado en la tarde de este jueves, 6 de noviembre, ha provocado fuertes retenciones en la autovía A-7 entre Algeciras y San Roque, en ambos sentidos de la circulación, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

El siniestro ha obligado a cortar el carril izquierdo y los carriles centrales a la altura del kilómetro 1116,4, a la salida de Algeciras sentido Málaga, mientras los servicios de emergencias atendían al herido, por lo que la circulación se ha quedado reducida a un solo carril. Esta situación ha provocado atascos en las calles que desembocan en la autovía, en San José Artesano y Las Colinas sobre todo.

Además, la DGT advierte de retenciones en el sentido contrario desde el kilómetro 1108, en San Roque, hasta el 1116,4 en Algeciras, un tramo de más de ocho kilómetros afectado por la congestión.

Por el momento no han trascendido detalles sobre el número de vehículos implicados ni sobre posibles heridos, aunque los servicios de emergencia y la Guardia Civil de Tráfico se encuentran en la zona para atender el accidente y restablecer la normalidad lo antes posible.

El tráfico presenta circulación muy lenta y tramos de parada intermitente, especialmente en los accesos a Algeciras y San Roque, en plena hora punta vespertina. La DGT recomienda extremar la precaución y evitar el tramo afectado mientras duren las labores de limpieza y retirada de los vehículos implicados.

La incidencia, una de las más relevantes del día en la red viaria, afecta a una de las arterias más transitadas del Campo de Gibraltar, utilizada tanto por vehículos particulares como por transporte pesado y trabajadores que se desplazan entre los distintos municipios de la comarca.