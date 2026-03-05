Rescatado a la deriva y atenazado por el frío en una moto de agua en pleno estrecho de Gibraltar

A la deriva en pleno estrecho de Gibraltar y con claros síntomas de enfriamiento. Así se encontró el buque Sea Atil a un hombre en una moto de agua que tuvo que ser rescatado en una moto de agua. Salvamento Marítimo se movilizó tras recibir el aviso y trasladó al rescatado a tierra, a la dársena de El Saladillo, donde pudo ser trasladado a un centro hospitalario.

Los hechos ocurrieron a 3,6 millas al este de Punta Europa. El buque Sea Atil dio aviso al CCS de Tarifa de que tuvo que socorrer a un hombre en una moto de agua en apuros. El rescatado presentaba claros síntomas de frío en una situación de mar complicada por las condiciones meteorológicas. Salvamento movilizó a la salvamar Denébola, que hizo el transbordo y trasladó a este hombre al puerto de El Saladillo, en Algeciras.

En el camino, la tripulación de la Denébola recibió otro aviso, esta vez del CCS de Algeciras, sobre de una persona en kayak a la deriva a 1 kilómetro de la línea de costa de San García. Debido al viento, esta persona no podía regresar remando a tierra y pudo ser rescatado por el pesquero Punta Almina I.

Salvamento Marítimo ha agradecido las intervenciones del buque Sea Atil y el pesquero Punta Almina I. "La solidaridad en la mar no es sólo una obligación internacional, es un principio ético que todos los navegantes conocen bien".

Las aguas del Estrecho no son para tomárselas a broma.