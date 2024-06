Renfe lanza billetes a 18 euros para viajar en tren entre Algeciras y Madrid

Algeciras/Renfe ha lanzado una oferta de billetes a 18 euros para viajar entre el 22 de julio y el 8 de septiembre, entre las estaciones de Algeciras y Madrid.

Según ha informado la compañía en un comunicado, estos "superprecios" de verano serán válidos siempre y cuando los billetes se compren antes del 1 de julio.

Renfe recuerda en un comunicado que la circulación diaria de todos los trenes de Renfe (de viajeros y mercancías) evita cada año la emisión de 4,1 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) y supone un ahorro energético equivalente a más de 1,1 millones de toneladas de petróleo.

"Los trenes eléctricos de viajeros y mercancías de Renfe garantizan que no producen emisiones directas (no hay procesos de combustión) y al ser la energía eléctrica de origen 100% renovable se puede hablar de descarbonización o neutralidad de carbono, ya que no se producen emisiones indirectas tampoco en origen", defiende.