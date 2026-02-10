Las pequeñas y medianas empresas, frente al cibercrimen y la Dark Web como amenaza silenciosa

La digitalización creciente de las pequeñas y medianas empresas, impulsada por la eficiencia y la competitividad, ha abierto también la puerta a un enemigo silencioso: los ciberataques. En España, y particularmente en el Campo de Gibraltar, las pymes se encuentran cada vez más vulnerables ante un panorama de amenazas que incluye desde el phishing hasta el robo de información estratégica que termina en la Dark Web, mercados ilícitos donde los datos corporativos se compran y venden a discreción.

Conscientes de esta situación, la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han organizado para el próximo 12 de febrero la jornada Las pymes en el punto de mira de los hackers, que tendrá lugar en el Coworking Digital La Llave de Algeciras. La iniciativa, gratuita y enmarcada en el programa INCIBE Emprende, financiado por los Fondos Next Generation-EU, pretende ofrecer a los empresarios herramientas prácticas para detectar riesgos y proteger su información crítica.

Durante la sesión, expertos en ciberseguridad de la empresa CIPHERBIT, división del Grupo OESÍA, analizarán los métodos más utilizados por los ciberdelincuentes, desde la propagación de malware hasta sofisticadas técnicas de phishing. Además, todas las empresas participantes recibirán un informe personalizado sobre su exposición en la Dark Web, permitiendo identificar si datos sensibles, contraseñas o correos electrónicos han sido filtrados y se encuentran disponibles para su compra en mercados digitales ilícitos. Este tipo de información es crucial para prevenir pérdidas económicas o daños reputacionales.

Un riesgo creciente para las pymes

Según datos de INCIBE, más del 40 % de los ataques dirigidos en España tienen como objetivo a pequeñas y medianas empresas, cuya seguridad informática suele ser más débil que la de las grandes corporaciones. El Campo de Gibraltar, con un tejido empresarial compuesto mayoritariamente por pymes y autónomos, no escapa a esta tendencia. Los expertos alertan de que la Dark Web no solo actúa como un mercado para datos robados, sino que también se ha convertido en un espacio donde se venden herramientas y servicios para cometer delitos cibernéticos.

Carlos Fenoy, presidente de la Cámara de Comercio, señala que la formación y la concienciación son hoy esenciales: “Estamos reforzando la seguridad en nuestro ecosistema empresarial y ayudando a las empresas a proteger su activo más valioso: la información”. Fenoy recordó además que las empresas pueden ampliar esta protección mediante el programa de Aceleración Exprés, que ofrece consultoría intensiva de 20 horas con expertos en ciberseguridad, evaluando sistemas y medidas ya implementadas para detectar vulnerabilidades ocultas.

INCIBE Emprende y la protección digital

El programa INCIBE Emprende busca no solo fortalecer las capacidades de ciberseguridad de ciudadanos, pymes y profesionales, sino también impulsar el ecosistema emprendedor y tecnológico en España. La iniciativa promueve la innovación y la transferencia de conocimiento en un sector estratégico para la economía nacional, ofreciendo formación, asesoramiento y herramientas de prevención adaptadas a cada tipo de empresa.

La Cámara de Comercio, por otro lado, sigue consolidando su papel como motor económico local, ofreciendo a las empresas servicios de apoyo en internacionalización, digitalización, e emprendimiento. La combinación de sensibilización, formación y acceso a recursos especializados pretende que el tejido empresarial del Campo de Gibraltar pueda afrontar con garantías un entorno cada vez más digital y hostil.

Los finalistas del programa de incubación, impulsado por INCIBE Emprende. / 5

La Dark Web, espejo de vulnerabilidades

La jornada del 12 de febrero pone el foco en un fenómeno que muchas veces se ignora: la presencia de información corporativa en mercados ilegales. Contraseñas, datos de clientes o información financiera sustraída pueden terminar a la venta en la Dark Web, exponiendo a las empresas a riesgos legales, económicos y reputacionales. Conocer esta exposición es el primer paso para implementar medidas preventivas efectivas. Así, se realiza un traslado de competencias hacia el sector pyme, cadaz vez más expuesto a los riesgos digitales.

En un contexto en el que la ciberseguridad deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad estratégica, esta jornada representa una oportunidad única para que las empresas locales refuercen sus sistemas, anticipen riesgos y protejan su información más sensible. La inscripción se realiza a través de la web de la Cámara de Comercio, hasta completar aforo, y constituye una cita imprescindible para los empresarios que buscan garantizar la seguridad de su negocio en la era digital.