Los puertos de Algeciras y Tarifa, los más afectados por la borrasca Herminia en el Campo de Gibraltar

El temporal asociado a la borrasca Herminia impactó este lunes en el Campo de Gibraltar con rachas de viento que superaron los 80 kilómetros por hora que obligaron a suspender el tráfico de pasajeros en los ferris tanto desde el Puerto de Algeciras como el de Tarifa y dejaron un reguero de incidencias sobre todo en el municipio algecireño.

En Jimena de la Frontera, el mayor acumulado de lluvia se produjo a las 18:00. A partir de entonces la Aemet desactivó el aviso amarillo por precipitaciones que mantenía desde el mediodía.

Tras una mañana de precipitaciones continuadas, pero moderadas, la fuerza del agua se intensificó en torno a las 16:30 para reimitir dos horas después. Este martes se espera que la borrasca vaya perdiendo completamente su virulencia, sobre todo a partir del medio día.

En Algeciras, el teléfono 112 de Emergencia en Andalucía registró la caída de una placa solar en la urbanización El Anteojo, un cable desprendido en la calle Santander y un árbol caído en la avenida de América. Otro de los incidentes a causa de Herminia tuvo lugar en pleno corazón de Algeciras, en la Plaza Alta. Un cartel publicitario, perteneciente a una asesoría ubicada en uno de los edificios de la zona, se desplomó con fuerza, cayendo directamente sobre la acera cerca de la parada de autobús. Afortunadamente, no se registraron víctimas, ya que en ese preciso momento no transitaba nadie por la acera. El cartel, de grandes dimensiones, quedó esparcido en el suelo. A pesar del susto, los servicios de emergencia no tuvieron que intervenir, ya que no hubo daños personales.

Fotos de los efectos de la borrasca Herminia en Algeciras / Erasmo Fenoy

Además, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, dispuso el cierre, a partir de las dos de la tarde, de los parques municipales y de los dos cementerios de la ciudad como medida preventiva frente a las adversas condiciones meteorológicas que se registraban en la zona. La decisión fue tomada para proteger la integridad de las personas, evitando posibles accidentes causados por caídas de ramas u otros elementos de riesgo. El concejal delegado de Parques y Jardines y Cementerios, Ángel Martínez, confirmó que el cierre se mantendrá hasta que las condiciones climáticas mejoren y garanticen la seguridad en estos espacios públicos. Las autoridades locales instaron a la ciudadanía a tomar precauciones, evitando transitar por zonas ajardinadas y cercanas a árboles o estructuras que puedan verse afectadas por el viento.

También se produjeron incidentes en las carreteras, aunque sin heridos. El accidente más llamativo tuvo lugar a las 9:50 en la carretera A-381, a la altura del kilómetro 87, en el término municipal de Los Barrios y en dirección Algeciras. Un vehículo perdió el control al hacer aquaplaning en plena borrasca Herminia.

Borrasca Herminia en Algeciras / Erasmo Fenoy

La fuerza del viento provocó retrasos y cancelaciones en las rutas de ferris del Estrecho de Gibraltar en barcos que enlazan las dos orillas. Además de la interrupción en la ruta entre Tarifa y Tánger aplicada desde primera hora de la mañana, a lo largo de la tarde se produjeron cancelaciones en la ruta que une Algeciras con Ceuta y la ciudad Tánger (Marruecos).

Ceuta se encontraba en alerta amarilla por las rachas de viento, aunque esta madrugada se prevé que amainará para subir nuevamente a partir de las 11:00 de este martes con rachas de unos 60 kilómetros por hora.