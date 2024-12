El PSOE pide que Moreno aproveche su discurso de fin de año desde Algeciras para cumplir con el Campo de Gibraltar

Algeciras/El secretario provincial del PSOE en la provincia de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ante el discurso de fin de año que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, realizará desde el Puerto de Algeciras, ha pedido que cumpla con el Campo de Gibraltar.

"Será siempre positivo que venga al Campo de Gibraltar pero además de para hacerse la foto, debe cumplir con las promesas del 2018 cuando se presentó y ganó por primera vez, así como los compromisos adquiridos en las elecciones andaluzas del año 2022 cuando se presentó por segunda vez y obtuvo una mayoría absoluta", ha afirmado en una nota. En este sentido, le ha pedido al presidente "que cumpla con ese plan propio del PP de 112 medidas que está intacto, ya que no ha cumplido con ninguno de los compromisos con los vecinos del Campo de Gibraltar".

"Al venir a grabar el mensaje navideño, en su viaje el presidente de la Junta Andalucía habrá podido comprobar in situ las incomodidades de una autovía como la A-381 que une Jerez con Los Barrios y que da acceso desde Sevilla al Campo de Gibraltar, que tiene un estado de conservación y mantenimiento pésimo", ha añadido. Así, ha afirmado que espera que el presidente de la Junta, "por sus escasas visitas a la comarca, vea y compruebe ahora el abandono en el que tiene sumido a esa autovía, que es la puerta de entrada al Campo de Gibraltar, y la conexión que tienen las dos bahías".

"Luego cuando esté aquí en Algeciras, podrá comprobar que no se ha avanzado en la construcción del nuevo hospital o del nuevo centro de especialidades que prometió, que en el año 2018 era un materno infantil y en el año 2022 era un centro de especialidades hospitalaria, por lo que Moreno tiene muchas tareas pendientes en Algeciras y en el Campo de Gibraltar", ha afirmado Ruiz Boix, que ha apuntado también "el incumplimiento en Algeciras con la Ciudad de la Justicia, la misma promesa que en La Línea o en San Roque, donde tampoco hay ningún tipo de avance".

A juicio del dirigente socialista, "hay un documento que recoge todos los incumplimientos con el Campo de Gibraltar y es el de las 112 medidas con el Brexit, un programa en el que la Junta y especialmente su consejero de presidencia y embajador de la provincia de Cádiz, Antonio Sanz, no quiso presentar a bombo y platillo justo cuando llegaban al Gobierno y después de seis años de gobierno no hay ninguna actuación ejecutada". Para el dirigente socialista, "en ese plan se ven claramente las vergüenzas del PP porque quedan en el aire las promesas de un gobierno que no cumple con los vecinos del Campo de Gibraltar".

Además, ha manifestado que el presidente de la Junta "viene a apoderarse de las actuaciones que Puertos del Estado ha realizado en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras que sí tiene un crecimiento". "Nuestro país crece por encima del triple que otras economías anteriormente admiradas en la Unión Europea, España es el país que reduce de forma más notable el desempleo, que crece con respecto a otras zonas más avanzadas y por tanto, entiendo que Moreno Bonilla se quiere apropiar de una gestión económica que no le corresponde", ha concluido.