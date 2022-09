El PSOE pide a la Junta un plan de empleo para el Campo de Gibraltar

La parlamentaria andaluza por el PSOE, Rocío Arrabal, ha criticado a la Junta de Andalucía por lo que considera "la dejadez con respecto a los planes de empleo, que afecta muy especialmente a comarcas como el Campo de Gibraltar y provincias como la de Cádiz, con datos de desempleo que se encuentran entre los más altos de España".

Arrabal, que abordado este jueves el asunto con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la comisión de Empleo, Olga Manzano, recuerda que esta "falta de interés ya quedó demostrada en la sesión de control en el pleno del Parlamento autonómico, cuando el PSOE tuvo ocasión de preguntar por la ejecución presupuestaria de los Planes Integrales de Empleo para Andalucía financiados por el Gobierno de España".

"La respuesta fue demoledora: han ejecutado 0 euros de esos Planes Integrales de Empleo, a pesar de ser Andalucía la Comunidad Autónoma con más paro de España y la que menos empleo crea", ha lamentado la también secretaria general del PSOE en Algeciras.

"Los andaluces, en general, y los gaditanos en particular, tienen que saber que la Junta de Andalucía tiene guardados en un cajón los 100 millones de euros de los dos planes aprobados por el Gobierno de España, en 2021 y 2022", ha asurado.

"Hace casi un año, el 22 de octubre de 2021, se firmó el convenio con el Gobierno de España correspondiente a los 50 millones de 2021 y otros 50 de 2022 que vienen de camino, y no han hecho nada. El 17 de marzo de 2022 decían que ya estaban preparando la orden, y que en el plazo de dos meses habría una orden de incentivos a la contratación indefinida. La Orden salió publicada en el BOJA de 9 de junio, en plena campaña electoral, y no se ha vuelto a saber nada ¿Para cuándo esa convocatoria?".

Arrabal recuerda que "el Convenio de 2021 tiene como fecha máxima de ejecución el 31 de diciembre de 2022". Y considera que "esto es de preocupar, ya que quedan apenas tres meses para que expire el convenio, y ya sabemos que Moreno Bonilla es experto en devolver fondos por no ejecutarlos, como ocurrió con los 376 millones dirigidos a ayudas directas para pymes o autónomos".

A esto hay que sumar que este jueves, además, la consejera de Empleo ha confirmado, a otra pregunta del Grupo Socialista, que "no renovará la iniciativa AIRE para activar, impulsar y recuperar el empleo en los demandantes de entre 30 y 44 años y mayores de 45 años".

"Qué poco de fiar es este Gobierno; han tenido palabras infinitas de alabaza para la Iniciativa Aire, asegurando que 'iba a servir de oxígeno para muchos andaluces', que 'pondría la lupa en los municipios con más paro y en los de menos de 3.000 habitantes, para que se reactivaran y tuvieran vida', y el PP no cesó en calificar el Plan de 'exitoso', tanto que decían que la Junta trabajaba ya 'en futuros planes". Y ha quedado demostrado que mentían, porque ahora nos dicen, en sede parlamentaria, que no habrá más ediciones", ha lamentado Arrabal.En cuanto al papel de los ayuntamientos como entidades colaboradoras en el desarrollo de las políticas activas de empleo, la parlamentaria andaluza por la provincia de Cádiz ha recordado hoy que "éstos deben contribuir a mitigar la pérdida de empleo y rentas en los sectores mas castigados", y ha lamentado que "en algunos casos, en municipios tan castigados por las cifras del paro como Algeciras, esto no se esté haciendo".

En el caso concreto de este municipio, "que se encuentra junto con La Línea en el top ten de las ciudades con más paro de España", Arrabal ha recordado que "el alcalde del PP, José Ignacio Landaluce, ha despreciado recientemente 1,4 millones de euros para jóvenes desempleados, al tiempo que es incapaz de hacer la más mínima reivindicación al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, para que haga algo en materia de creación de empleo".

"A la vista está que la gestión de Moreno Bonilla en Empleo, después de 4 años de gobierno a sus espaldas, es, desde el punto de vista político, un engaño; desde el punto de vista social, un fraude, pero lo peor es la poca empatía que demuestra desde el punto de vista humano con los gaditanos y gaditanas", ha concluido Rocío Arrabal, lamentando que "tal y como se ha podido volver a comprobar esta semana en el Parlamento, la mayoría absoluta del PP ha devenido en un gobierno de la pereza más absoluta, y al que parece que lo único que le interesa es confrontar con el Gobierno de España, aunque eso vaya en detrimento de la calidad de los servicios públicos en nuestra comunidad".