El psicólogo Rafa Guerrero revela ante 400 personas las claves de la neurociencia para entender el cerebro infantil y adolescente

El psicólogo y doctor en Educación Rafa Guerrero durante su conferencia 'Neurociencia: la gran oportunidad del cerebro infantil y adolescente', celebrada en el Pabellón de Ayala Polo Club de Sotogrande en el marco de Attendis Talks, el ciclo organizado por el colegio Puertoblanco-Montecalpe de Algeciras.

Más de 400 personas se dieron cita en el pabellón de Ayala Polo Club, en Sotogrande (San Roque), para asistir a una nueva edición de Attendis Talks, el ciclo de conferencias organizado por el colegio Puertoblanco-Montecalpe de Algeciras que se ha consolidado como un espacio de encuentro y reflexión para la comunidad educativa del Campo de Gibraltar.

El protagonista de la jornada fue el reconocido psicólogo, doctor en Educación y divulgador Rafa Guerrero, quien ofreció una conferencia titulada Neurociencia la gran oportunidad del cerebro infantil y adolescente, en la que compartió claves fundamentales para comprender cómo funciona el cerebro durante las etapas de la infancia y la adolescencia y cómo acompañar de forma más consciente su desarrollo emocional.

El encuentro reunió a familias, docentes y profesionales del ámbito educativo interesados en profundizar en los retos actuales de la educación y en la importancia de comprender los procesos emocionales que viven niños y adolescentes.

Con esta nueva edición, Attendis Talks reafirma su papel como un foro de referencia para la comunidad educativa de la comarca, acercando a expertos de prestigio nacional para compartir conocimiento y ofrecer herramientas prácticas a las familias

Durante su intervención, Guerrero explicó que muchas conductas que a menudo se interpretan como problemas de comportamiento son en realidad señales de un cerebro en pleno desarrollo que necesita comprensión, acompañamiento y seguridad emocional. “La gasolina del cerebro es el vínculo, el amor y la afectividad”, señaló el especialista, subrayando la importancia de construir entornos seguros que favorezcan el crecimiento emocional.

Defendió la necesidad de crear una “tribu bientratante” en torno a los menores, recordando una conocida idea que resume la importancia de la comunidad en la crianza: “Hace falta toda una aldea para criar a un niño”.

Rafa Guerrero desgranó ante más de 400 asistentes las claves de la neurociencia aplicada al desarrollo emocional de niños y adolescentes, en una conferencia que reunió a familias y profesionales de la educación del Campo de Gibraltar. / E.S.

A lo largo de la conferencia compartió diez hábitos que favorecen el desarrollo saludable tanto en adultos como en niños y adolescentes: mantener una alimentación equilibrada, practicar ejercicio físico, dormir lo suficiente, fomentar el juego y la socialización, cultivar hobbies motivadores, controlar el estrés, limitar el uso de dispositivos tecnológicos, ejercitar el cerebro, evitar el sedentarismo y permitir que los menores identifiquen y expresen sus emociones.

Uno de los aspectos que despertó mayor interés entre los asistentes fue el impacto de las pantallas en el desarrollo emocional. Guerrero insistió en la importancia de regular su uso, especialmente en edades tempranas, y de permitir que los niños aprendan a gestionar sus emociones de forma interna.

Según explicó, cuando los menores no desarrollan recursos propios para autorregularse, tienden a recurrir a estímulos externos —como el móvil o las redes sociales— para calmarse. “Los seres humanos tenemos una necesidad fundamental de ser vistos”, apuntó, advirtiendo de que esa necesidad puede satisfacerse a través del entorno cercano o, de manera mucho menos efectiva, mediante interacciones digitales con personas que ni siquiera conocen.

Los asistentes participaron activamente en el turno de preguntas final, prolongando el diálogo sobre los desafíos educativos actuales y el papel clave que desempeñan las familias como acompañantes del desarrollo emocional de sus hijos.

El evento contó con el apoyo de Ayala Polo Club, así como de entidades colaboradoras como el AMPA Puertoblanco-Montecalpe, Alumni Puertoblanco-Montecalpe, Llinares, Turial y Cuboke Fotomatones Gigantes, cuyo respaldo hizo posible la celebración de esta jornada.