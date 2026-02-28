La primavera meteorológica llega al sur de Andalucía con calima, levante y nuevas lluvias en camino

La primavera meteorológica comienza este domingo en el Campo de Gibraltar con un panorama marcado por la calima, el viento de levante, un aviso amarillo por fenómenos costeros y la inminente llegada de un nuevo episodio de lluvias, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y Meteored.

Domingo con cielos turbios, ambiente suave y aviso amarillo en la costa

La jornada dominical se presenta con tiempo estable pero ambiente turbio, debido a la presencia de polvo en suspensión procedente del Sáhara, que dejará cielos blanquecinos e incluso anaranjados, especialmente en las horas centrales del día. No se descarta alguna llovizna puntual acompañada de barro.

En el entorno de Algeciras y La Línea, se esperan temperaturas máximas de unos 17 grados y mínimas cercanas a los 13, con humedad elevada, que podrá situarse entre el 80% y el 90%.

El viento de levante irá ganando intensidad a lo largo del día, motivo por el que la Aemet ha activado un aviso amarillo por fenómenos costeros en el área del Estrecho, vigente desde las 7:00 hasta las 6:00 del lunes por rachas de viento de 50 a 61 km/h (fuerza 7) al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar, con probabilidad de ocurrencia del 40% al 70%. Este episodio provocará mala mar, especialmente en aguas abiertas.

Lunes y martes: más nubosidad y levante

El inicio de la próxima semana vendrá acompañado de un incremento progresivo de la nubosidad y un levante cada vez más intenso en el Estrecho. Aunque para el lunes no se esperan precipitaciones significativas en la zona, sí se prevé un cielo muy nuboso y un ambiente más pesado, con humedad cercana al 90% en algunos momentos.

Los modelos meteorológicos apuntan a que una depresión aislada en niveles altos (DANA) comenzará a situarse entre el sur de la Península y el norte de Marruecos, configurando un escenario favorable para la llegada de precipitaciones más generalizadas en Andalucía. En la provincia de Cádiz, AEMET prevé que la semana del 2 al 8 de marzo esté marcada por lluvias más frecuentes en el oeste, con especial incidencia en el área del Estrecho y la Sierra de Grazalema, además de temperaturas ligeramente por encima de la media.

Las lluvias regresan con fuerza a mitad de semana

La segunda mitad de la semana apunta a un nuevo episodio de lluvias relevantes en el Campo de Gibraltar, con chubascos persistentes y localmente intensos. Según las previsiones actuales, las precipitaciones acumuladas en el conjunto de la provincia de Cádiz podrían situarse entre los 30 y 50 litros por metro cuadrado, con registros más elevados en Grazalema y el entorno del Estrecho.

El periodo más activo del episodio podría concentrarse entre el martes y el miércoles, con posibilidad de tormentas y rachas fuertes de levante, especialmente en el litoral. Las condiciones marítimas también tenderán a empeorar, con mala mar en el Estrecho.

Un arranque primaveral tras un invierno histórico de lluvias

Este cambio de patrón meteorológico llega tras un invierno excepcionalmente lluvioso. La estación de Grazalema ha superado los 3.000 litros por metro cuadrado entre mediados de diciembre y febrero, una cifra extraordinaria incluso para uno de los puntos más lluviosos de España. En el conjunto de la Península, se han acumulado 234 l/m² entre el 1 de enero y el 25 de febrero, prácticamente el doble de lo habitual.

En el Campo de Gibraltar, este nuevo episodio de lluvias se sumará a un año hidrológico ya muy húmedo, con embalses y suelos saturados, obligando a mantener la atención sobre la evolución del tiempo justo cuando la primavera meteorológica acaba de comenzar.