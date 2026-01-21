El precio del butano sube en enero de 2026: cuánto cuesta la bombona, por qué aumenta y hasta cuándo

La bombona de butano arranca 2026 con una nueva subida que vuelve a notarse en el bolsillo de los hogares. Desde el pasado 20 de enero, el precio del butano ha aumentado tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la revisión bimestral de los gases licuados del petróleo (GLP).

El incremento, aunque moderado en comparación con anteriores revisiones, supone 12 céntimos de euro por bombona, lo que eleva el precio final de la bombona doméstica —la tradicional de color naranja— hasta los 15,59 euros.

¿Hasta cuándo estará vigente este precio?

El nuevo importe se mantendrá durante dos meses, plazo habitual entre revisiones. Será entonces cuando la Dirección General de Política Energética y Minas vuelva a actualizar el precio de los GLP envasados en recipientes de entre 8 y 20 kilogramos. En cualquier caso, la normativa establece que las subidas no pueden superar el 5% por revisión.

Las causas de la subida del butano

El precio del butano depende fundamentalmente de tres factores:

El coste de la materia prima ,

, El precio de los fletes o transporte ,

, La evolución del tipo de cambio dólar/euro.

Según recoge el BOE, en esta ocasión el principal motivo del encarecimiento es el aumento de los costes de transporte, es decir, los fletes asociados a la distribución y entrega a domicilio de las bombonas, un servicio que prestan compañías como Repsol y otras distribuidoras autorizadas.