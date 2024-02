El PP solo logra el apoyo de Vox y UPN para reprobar a Marlaska por las muertes de Barbate

El PP solo ha conseguido este miércoles el apoyo de Vox y de UPN para reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la muerte, el pasado día 9, de dos guardias civiles en Barbate al ser arrollados por una narcolancha. La moción del PP que insta al Congreso a reprobar a Marlaska y a urgir su destitución no se votará hasta este jueves, pero las posturas de los diferentes grupos han quedado claras en el debate y con toda probabilidad no saldrá adelante.

El debate en el Pleno de la Cámara comenzó con la intervención del diputado popular Miguel Tellado, ofendido porque Marlaska había abandonado el hemiciclo. "Espero que se haya ido para ir a su despacho a recoger sus cosas", ha enfatizado. De "nefasta" ha tildado Tellado la gestión de Marlaska desde que asumió ese cargo. Después ha enumerado los motivos por los que su partido quiere que el actual titular de Interior deje el Ministerio, desde por haber ofrecido a ERC una "purga" de la Guardia Civil en Cataluña para que apoyara a Pedro Sánchez en la investidura hasta el asesinato de los dos agentes en Barbate.

Para el PP, los dos guardias fueron "ejecutados salvajemente" por los narcos porque no contaban con medios suficientes para hacer frente a esa amenaza. Tellado ha sido contundente: Marlaska es un juez "degradado" y un ministro "defenestrado y achicharrado por su mala gestión". Su iniciativa solo ha contado en el debate con el apoyo del diputado de UPN Alberto Catalán, que ha calificado al ministro como "un juguete roto en manos de su señor", en alusión a Sánchez, y de Vox, que por boca de su diputada Blanca Armario ha considerado que era "cuestión de tiempo" que "nuestros héroes -los guardias civiles- cayeran como caen lo ratones en una trampa".

Cayeron, a juicio de Armario, por falta de medios, un situación que, según su criterio, tampoco arregló el PP. Pese a ello, Vox apoyará la reprobación. El resto de los intervinientes ya ha anunciado que votará en contra este jueves, aunque alguno de ellos, como la representante de Podemos Noemí Santana, no haya ocultado que no tiene aprecio por Marlaska -"debe echarse a un lado", ha dicho- o que, no sean precisamente del "club de fans" del ministro, como ha dicho Jon Iñarritu, de Bildu. "Nos sobran razones para reprobar a Marlaska", ha indicado Iñarritu antes de acusar al PP de "utilizar una tragedia" para "desgastar" al Gobierno, y asegurar que los problemas del Campo de Gibraltar no se solucionan solo con medidas policiales, sino también sociales, económicas y de empleo.

La diputada de Podemos también se ha sumado a esos reproches y ha dicho: "El mismo narcotráfico que ha arrollado a los dos agentes es el mismo con el que el señor Feijóo se pasea en yate y hoy guarda silencio" y "el mismo que le dejaba de manera altruista a señor Rajoy un barco para que realizara en él un acto del PP". Desde el PNV, Mikel Legarda ha recalcado que, desde su punto de vita, no se aprecia el "abandono y desidia" del Gobierno en el Campo de Gibraltar como denuncia el PP. "Con sus picos y sus valles", el PNV constata una actuación en esa zona para luchar contra el narco.

Montserrat Bassa, de ERC, también ha enumerado los motivos de su formación para reprobar a Marlaska, pero ha dejado claro que no seguiría el juego a PP y a Vox. Por su parte, la diputada de Sumar, Engracia Rivera, ha censurado al PP por usar la muerte de los agentes como "arma arrojadiza" y ha aprovechado para acusar al gobierno andaluz dirigido por Juanma Moreno de "inacción" en esa zona de Cádiz, con la tasa de paro mas alta de la provincia. Y ha zanjado su intervención con un ruego: "No olvidemos al Campo de Gibraltar hasta que vuelva a ocurrir otra desgracia".

Los reproches al presidente de la Junta también han salido de boca del diputado socialista Juan Carlos Ruiz Boix, quien ha recordado que 20 días después de la muerte de los agentes Moreno Bonilla "no ha aparecido" por Barbate ni por el Campo de Gibraltar. Antes, Ruiz Boix había tildado la iniciativa de los populares de "cacería política".