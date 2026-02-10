El PP acusa al Gobierno de “pasar página” mientras crece la violencia del narcotráfico

El Partido Popular llevará este jueves al pleno del Parlamento de Andalucía una iniciativa para exigir al Gobierno central más medios en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz. La propuesta, registrada a través del Grupo Parlamentario Popular Andaluz, denuncia el “nulo compromiso del Ministerio del Interior” y las “deficientes y precarias condiciones de trabajo” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El debate coincide con el segundo aniversario del asesinato de los dos guardias civiles de Barbate, arrollados por una narcolancha, y se produce tras los recientes episodios de presencia masiva de embarcaciones dedicadas al narcotráfico, el uso de armamento y medios cada vez más sofisticados por parte de las mafias y los enfrentamientos violentos contra los agentes.

La parlamentaria autonómica y vicesecretaria de Organización del PP de Cádiz, Auxiliadora Izquierdo, ha lamentado que “dos años después del terrible crimen de Barbate, nada haya cambiado”, y que los agentes “siguen sin los medios necesarios” para hacer frente a un narcotráfico cada vez más organizado y violento.

Izquierdo ha criticado duramente la actitud del Ministerio del Interior, al que acusa de “negar la evidencia y mostrar un absoluto desprecio hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. En este sentido, ha reprochado que el Gobierno haya evitado comparecer ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para aclarar la situación de los agentes, tras un informe que acusaba al Ejecutivo de obstruir la investigación sobre el asesinato de los guardias civiles.

“El Gobierno pretende pasar página y cerrar en falso una situación que no solo no se ha solucionado, sino que se ha agravado”, ha afirmado la diputada popular, quien insiste en que “la provincia de Cádiz necesita más medios, más apoyo y un compromiso real” frente al narcotráfico.

Entre las medidas recogidas en la proposición no de ley, el PP reclama una modificación urgente de la política exterior y de cooperación internacional, el impulso de una nueva hoja de ruta europea contra el tráfico de drogas, el refuerzo de la Fiscalía Especial Antidroga, el aumento de jueces y magistrados, la implantación de juzgados especializados, el incremento de medios materiales, técnicos y tecnológicos, la restitución de OCON-Sur y la declaración de la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad.