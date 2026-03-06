El portaviones francés Charles de Gaulle cruza el estrecho de Gibraltar rumbo al Mediterráneo escoltado por la fragata 'Cristóbal Colón'

El portaviones nuclear FS Charles de Gaulle (R91) ha entrado este viernes en aguas del Mediterráneo tras cruzar el estrecho de Gibraltar. El buque insignia de la Marina de Francia encabeza un grupo naval del que forma parte la fragata Cristóbal Colón, el buque militar de la Armada que se dirige a Chipre, muy cerca de la zona de conflicto en Oriente Medio tras los ataques de EEUU e Israel a Irán. La presencia de la fragata española en esta misión ha aumentado la tensión política en el país tras la declaración del No a la guerra proclamada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La figura casi fantasmagórica del gigante flotante Charles de Gaulle ha emergido este viernes por el Estrecho, donde los habituales observadores marítimos apenas han podido capturar imágenes nítidas del portaviones debido a las condiciones climatológicas de la borrasca Regina.

El grupo marino encabezado por el portaviones nuclear, además de la mencionada Cristóbal Colón, está compuesto por dos fragatas francesas, una holandesa, una italiana, un submarino francés y un buque de suministro.

La fragata Cristóbal Colón se incorporó el pasado 3 de marzo al grupo naval del Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. "Ahora, el conjunto se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el 10 de marzo", informó la Moncloa, que también apuntó sobre la salida a la mar el buque de aprovisionamiento Cantabria para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito del grupo naval por el golfo de Cádiz.

La Cristóbal Colón es la fragata tecnológicamente más avanzada. "Su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería 'Patriot' desplegada en Turquía. También estará en lista para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto. Con el despliegue de la 'Cristóbal Colón', España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental", subrayó el Gobierno.

Francia multiplica su presencia

Con el portaviones Charles de Gaulle adentrándose en el Mediterráneo, Francia aumenta su presencia naval cerca de la zona de conflicto. En el Mediterráneo oriental, la Marina francesa cuenta con el el portaaviones Languedoc ya posicionado, mientras que el portahelicópteros Tonnerre partió de la base naval de Toulon hacia el Mediterráneo para ayudar en la eventual evacuación de ciudadanos franceses del Líbano.

El portaaviones Dixmude se encuentra en el mar Rojo con la fragata Aconit, mientras que otra fragata francesa, la Forbin, se encuentra en la zona de Bab El Mandeb. El portaaviones Provence se sitúa en el mar Arábigo. Casi la mitad de la Marina francesa se ha desplegado por Oriente Medio.