El pleno de la Mancomunidad termina con bronca, acusaciones de faltas de respeto y la espantada del PSOE

Algeciras/El PSOE y el PP han subido este lunes un escalón en su tensa relación en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. En un agrio pleno de la Junta de Comarca, la bronca política ha terminado con los vocales del grupo socialista levantándose de sus asientos y abandonando la sala. Acusan a la presidenta, Susana Pérez Custodio, de haber "insultado" a la portavoz del PSOE, Lucía Trujillo. La popular le dijo a la socialista que "dejara de hacer la payasa".

"Si a alguien he ofendido, lo siento, pero es muy difícil presidir una sesión cuando de forma continuada están provocando tensiones", afirma Pérez Custodio. La presidenta culpa a Juan Carlos Ruiz Boix, secretario provincial del PSOE y alcalde de San Roque, de generar ese clima de tirantez. "Me sorprende que justifique su marcha del pleno viniendo de una persona acostumbrada a faltar el respeto a todos los miembros de la Junta de Comarca. Así se lo hemos hecho saber en varias ocasiones a lo largo de la sesión de hoy (por este lunes). Lo hace de forma continuada. Ante las declaraciones que se estaban realizando de que la junta de comarca parecía un circo, no me parece un insulto pedir que dejemos de actuar como payasos", apostilló.

Ruiz Boix y Lucía Trujillo han relatado así lo sucedido: "El Grupo Comarcal Socialista se ha visto obligado a ausentarse del Pleno, a tenerlo que abandonar en el punto de ruegos y preguntas, después de sufrir la falta de respeto y el insulto por parte de la presidenta. Susana Pérez Custodio ha llamado o ha pedido a nuestra portavoz, a Lucía Trujillo, que deje de hacer la payasa. Esa ha sido la expresión que ha utilizado la presidenta cuando estaba siendo sometida a una batería de preguntas dentro de la legislación. Parece que el Partido Popular no quiere que haya control de los órganos de gobierno".

Los socialistas culpan a los populares de "utilizar el control de los órganos de gobierno para que sólo haya ruegos desde la vicepresidencia hacia el propio Gobierno comarcal". "Entendemos que este desequilibrio, esta gestión inadecuada, no conforme a ley de la gestión, por parte de la presidenta de la Mancomunidad, es algo que se viene repitiendo en este año y medio", explican.

Trujillo ha lamentado que el Gobierno del ente comarcal apruebe de nuevo los presupuestos para el año 2025 incluyendo una "nueva subida salarial" de cada uno de sus miembros, "para la presidenta, para Susana Pérez Custodio, y para los tres vicepresidentes, que van a contar con una subida del IPC, algo que ellos dicen que es casi obligado, pero no explican que están realizando subida de tasas y subida de impuestos continuas”.

“Hasta la fecha este Gobierno es conocido por esa dos cuestiones, en primer lugar por llegar y subirse los sueldos de todos y cada uno de los miembros del gobierno comarcal y en segundo lugar, por castigar a todos los vecinos y vecinas del Campo de Gibraltar con subidas en el precio del agua, con subida en las tasas de recogida de basura”, subrayan Ruiz Boix y Trujillo. “Esa es la única realidad incontestable de este año y medio de gobierno del Partido Popular, de San Roque 100X 100, de La Línea 100×100 y de Los Barrios 100×100 en el gobierno de la Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar”, concluyen.