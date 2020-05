La playa de Palmones está a punto para abrirse al baño este lunes. El Ayuntamiento de Los Barrios ha realizado en las últimas dos semanas un plan de limpieza en sus 800 metros de costa de cara al levantamiento de la prohibición del baño, pero advierte: la clave está en la responsabilidad del ciudadano a la hora de cumplir las medidas marcadas para frenar la pandemia del Covid-19.

El delegado de Playas y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Los Barrios, José Antonio Gómez, explica que, de momento, los operarios municipales trabajan cada día en la limpieza de la arena gracias a máquina de filtrado y también en el mantenimiento y reposición de papeleras, según la normativa del estado de alarma decretado por el Gobierno de España por la crisis sanitaria del coronavirus.

Gómez entiende que las medidas restrictivas (solo 4 horas de estancia o la ubicación de solo una entrada y una salida de la playa) dependerán de la concienciación de los bañistas. "Palmones cuenta con seis o siete puntos de acceso. No serviría de nada cerrarlos porque no tenemos cómo y, si lo hiciéramos, la gente saltaría igual", explica el delegado, que está trabajando en la vigilancia de las normas (como la distancia de seguridad de dos metros entre los usuarios) pero que es "muy difícil", si no se cuenta con la responsabilidad de los bañistas, a los que se les dará información en la playa para que tengan muy presentes "todas las exigencias".

El Ayuntamiento ha elaborado ya un plan que recoge todo tipo de detalles, "desde los accesos a la playa, el aforo, el horario, como será el dispositivo de socorrismo y vigilancia, además de la asistencia sanitaria, la instalación de una megafonía con mensajes continuos de guardar la distancia social en la arena, además carteles informativos. Un documento en el que se plasma cómo será la temporada de baño en nuestra playa y que remitiremos a la Junta de Andalucía”.

Como en el resto de poblaciones, la adecuación tendrá una segunda fase, que se extenderá del 15 de junio al 15 de septiembre, en la que el Ayuntamiento pondrá a disposición de los ciudadanos los servicios habituales de salvamento, socorrismo y enfermería.