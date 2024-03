La plantilla de Acerinox buscará en Sevilla "un calendario de negociación" que acerque el fin de la huelga

La aceptación por parte de Acerinox Europa de la propuesta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) para desbloquear la negociación del cuarto convenio colectivo en una reunión en Sevilla este viernes, 15 de marzo, ha otorgado ciertas esperanzas a la plantilla, que tras 38 días de huelga indefinida descarta de momento adoptar medidas de protesta tan drásticas como un nuevo corte de tráfico en la autovía A-7.

"No podemos estar castigando a esta comarca, a los comercios, a los niños de los colegios", ha explicado José Antonio Gómez Valencia, portavoz del comité de huelga, tras la asamblea celebrada este miércoles por la mañana. "Cada vez que tomemos alguna medida de presión, lo vamos a decidir entre todos. Aquí ya no se dan pistas ninguna, pero la autovía vamos a dejarla tranquila un tiempo, porque todos tenemos familiares y amigos que se ven afectados y porque la gente de la comarca se merece respeto también. Como siempre hemos dicho, pedimos disculpas, pero después tenemos que realizar acciones que no queremos pero que nos obligan a tomarlas", ha apostillado.

El comité de huelga acude a la cita de Sevilla con el objetivo de obtener un calendario de reuniones que permita salir del atasco. "Lo más importante es ponernos a negociar un convenio digno, con sueldos dignos, y dejarnos de amenazas y sanciones", ha explicado Gómez Valencia, que afirma que el martes, antes del comunicado de la empresa aceptando la propuesta del CARL, él mismo recibió una llamada telefónica de un representante de la compañía en la que le amenazó con sanciones a siete miembros del comité de huelga. Gómez Valencia entiende que esa intención se paralizó por parte de los negociadores de la empresa, puesto que no llegó a ponerse negro sobre blanco. Algo debió ocurrir entre la llamada y el comunicado que el comité de huelga afirma que desconoce. "Lo que queremos es venir de Sevilla con un calendario, porque estamos cansados de tantas horas, de lluvia y de viento y sólo pedimos negociación", afirma el portavoz.

Después de más de un mes de huelga indefinida hay trabajadores que empiezan a pasarlo mal económicamente. "Hay gente que se ha preparado para esto porque se veía venir y ha estado ahorrando. Hay trabajadores y trabajadoras que sólo tiene un sueldo, eso lo sabemos, y dependen de él para vivir. Si hay alguien pasando dificultades nos pondremos de inmediato manos a la obra, que sepa que va a tener nuestra ayuda al cien por cien", ha añadido.

Sí se mantiene en el horizonte la posibilidad de realizar un viaje a Madrid (probablemente el día 19 de este mes) para protestar en la puerta de la sede de la compañía y para atender la invitación de "varios partidos políticos" de acudir al Congreso de los Diputados para dar allí visibilidad a su conflicto. "Cuando sea oficial lo diremos"; ha concluido Gómez Valencia.

En un comunicado emitido el martes, la compañía aceptó la actual composición del comité de huelga, uno de los principales escollos que mantenía las posturas alejadas. "La empresa admite que el comité de huelga actúe con su actual composición, sin variación de personas, adoptando sus decisiones sobre la negociación del convenio de conformidad con la representatividad de la comisión negociadora para su validez y legalidad según los artículos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores y sin perjuicio del sometimiento a la asamblea de trabajadores de las decisiones que se adopten", dijo.

Además, la compañía manifestó que antes de la cita del viernes desistirá de la acción judicial de huelga abusiva y solicitará la suspensión de la vista por huelga ilegal, de común acuerdo con los demandados. La acerera también indica que antes de la reunión, la representación legal de los trabajadores procederá a solicitar la suspensión de las acciones judiciales que tuvieran interpuestas contra la empresa como consecuencia de la huelga.

La compañía subrayó que el comité de huelga seguirá ejerciendo sus funciones legales en relación con la huelga. "Todo lo anterior se desarrollará sin medidas de presión para el desarrollo normalizado de las citadas reuniones con la debida seguridad para las personas e instalaciones que participen. Acerinox Europa ha comunicado al CARL que iniciará todas aquellas acciones que considere necesarias para no perder los derechos que le asisten en defensa de sus intereses; ahora bien, con el fin de preservar la negociación también le ha manifestado su voluntad de dejar en suspenso su ejecución mientras dure el proceso de negociación", finalizó la acería.