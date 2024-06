La algecireña Alicia González y la linense Judith Ponce, estudiantes de 10 en la Pevau

La algecireña Alicia González Muñoz y la linense Judith Ponce Carrión han logrado este 2024 notas calificadas con un 10 en las pruebas de acceso a la universidad (Pevau), que unidas a sus excelentes expedientes de Bachillerato (con un 10 y un 9,95, respectivamente) las sitúan como la primera y la tercera mejores estudiantes de la provincia. Sus notas finales han sido un 14 y 13,97. La segunda es otra chica, Natalia Blasco Sáiz, de San Fernando, con un 9,958 (9,975 en Bachillerato) y nota final de 13,975.

Alicia (Algeciras, 2006) afirma sentirse "muy orgullosa de lo que he conseguido". Alumna del IES Levante de Algeciras, tiene en su mano estudiar el grado de Enfermería, tal y como tenía previsto. "Mi ilusión es ser matrona, siempre me ha llamado la atención ayudar a las mujeres a traer vida", apunta esta estudiante algecireña de la barriada de Los Guijos.

Judith (La Línea, 2006), estudiante del IES Antonio Machado y residente en la barriada de Periáñez, se decanta por estudiar el grado de Traducción e Interpretación en la especialidad de lengua inglesa. "Todavía no me lo creo, tenía miedo de no llegar a la nota que necesito", responde la joven que está levantada desde primera hora de la mañana para conocer el resultado, al igual que la algecireña.

Las dos estudiantes son un ejemplo de cómo saber enfrentarse a estos días tan ajetreados. Alicia llega a la excelencia; tarea muy difícil, teniendo en cuenta que sólo en la provincia de Cádiz se han presentado más de 6.000 estudiantes a la convocatoria. Lo que le resultó un poco más fácil fue el examen de Matemáticas en comparación a otras pruebas de esta materia, según explica. La joven algecireña, que se presentó por Ciencias de la Salud, se considera "más de razonar que de memorizar", de ahí que Historia fuese la asignatura que más le ha costado.

Judith, que se inclinó en su momento por las letras, también valora que esta materia se le atravesó a priori: "Llevaba muchos temas preparados y cuando vi preguntas cortas, me bloqueé un poco". No obstante, consiguieron superar este contratiempo.

Ejemplos de dedicación

Las notas medias en Bachillerato de Alicia y Judith ya hacían presagiar que ambas alcanzarían buenas calificaciones en estas pruebas. Sus familiares y amigos confiaban en ellas porque han sido testigos de su esfuerzo y constancia durante estos últimos meses. "Mis padres están muy contentos, al final ellos también han formado parte de esto", valora la algecireña, que también se muestra orgullosa por el gran esfuerzo que han hecho sus compañeros.

"Cuando era pequeña me daba miedo enfrentarme a esto, pero la verdad es que he estado muy tranquila... no me lo esperaba", señala Alicia, que se muestra muy satisfecha de cómo ha afrontado esta etapa. Judith asegura que superar con éxito el primer examen de estas pruebas fue fundamental "porque, aunque iba preparada, al principio estaba muy nerviosa y podía ir en mi contra".

Además de las horas de estudio y la dedicación plena, las dos estudiantes coinciden en que el mayor sacrificio en las últimas semanas ha sido aparcar algunas actividades de ocio y salir menos con los amigos, aunque subrayan que es normal porque es la última fase de la etapa de Bachillerato.

Nueva etapa prometedora

Alicia González tiene como preferencia estudiar Enfermería en la Universidad de Sevilla, donde la nota de corte está en 12,4 puntos. "Ahora quiero seguir manteniendo la organización que me caracteriza para poder así seguir dando todo de la mejor de mí", dice. Ya se plantea la próxima etapa como un nuevo reto.

Judith también tiene intención de estudiar en Andalucía y su primera opción es la Universidad de Granada, muy reconocida para realizar el grado de idiomas que le apasiona. En la familia de la linense la celebración llega por partida doble ya que, además, Judith será la primera integrante de la familia en estudiar una carrera universitaria.

Todavía quedan algunos años pero ya hablan de futuros proyectos. "Me gustaría contribuir ayudando a mi ciudad", manifiesta Alicia que es probable que vuelva a Algeciras una vez finalice los estudios. "Quizá termino trabajando en el hospital de Algeciras donde nací, quién sabe", añade.

Por lo contrario, Judith cree que su camino está algo más lejos. "Estoy convencida de que en cuanto me surja la oportunidad, viviré fuera durante un tiempo", aventura la joven que baraja vivir en el extranjero. Aunque todavía es pronto para fijar destino, la joven ya muestra predilección por alguno: "Me llama mucho la atención Inglaterra".

A pesar de la incertidumbre que conlleva la próxima etapa, ambas estudiantes aseguran afrontar con ganas y optimismo la andadura universitaria. Después del esfuerzo, toca disfrutar del verano, aunque ya tienen el ojo puesto en la preinscripción y matriculación que podrán realizar próximamente.