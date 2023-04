El personal sanitario de la comarca sufre una agresión cada seis días

¿Se imaginan agredir a un barrendero porque no ha limpiado bien una acera? ¿O a una camarera por no servir el café exactamente como lo hemos pedido? Parece evidente que no es algo normal, pero el personal sanitario se enfrenta a estas situaciones a diario y no están libres de hostilidad por parte de los pacientes. El colectivo de los trabajadores de la salud del Campo de Gibraltar sufrieron más de 60 agresiones en el año 2022.

Según los datos de la Consejería de Salud, a los que ha tenido acceso Europa Sur, en la comarca se registraron 62 agresiones a personal sanitario durante el pasado año, que se dividen en 33 en el área de gestión sanitaria (AGS) oeste (Algeciras, Tarifa y Los Barrios) y 29 en el lado este (La Línea, Castellar, Jimena, San Roque y Tesorillo). Esto significa que cada seis días se produjo un ataque en el Campo de Gibraltar.

Desglosando, 16 de las agresiones fueron físicas y 45 verbales, además de otra que cumplía ambos puntos. Enfermeros con 27 y médicos con 24 son las categorías profesionales más castigadas. Le siguen personal de administración con 4, celadores con tres y celadores-conductores y directores de centro de salud con dos cada uno.

En cuanto a los centros, hospitales y ambulatorios son los más afectados con 30 agresiones en cada uno de ellos. No obstante, resulta interesante que en el AGS oeste hubo 10 ataques en hospitales (Punta Europa de Algeciras y área de Salud Mental de La Línea) y 21 en ambulatorios mientras que en la zona este fueron 20 en el hospital linense y nueve en centros de salud. Tendencias diferentes dentro de la misma comarca.

Gaspar Garrote, secretario general del Colegio de Médicos de Cádiz, asegura que "más que un problema, las agresiones son una lacra social. No entendemos cómo se puede agredir a quien está para ayudar". Además, señala específicamente que el Campo de Gibraltar, junto a las áreas sanitarias de Bahía de Cádiz y Jerez, es uno de los puntos con mayor número de agresiones de la provincia, por delante de la zona de la sierra.

Desde el sindicato CSIF insisten en que es "indispensable" que haya personal de seguridad en todos los centros sanitarios y que, especialmente, no reduzcan esta dotación. Igualmente, la organización solicitó hace unos días la contratación de personal de seguridad para el centro de salud de Palmones, que no tiene, además de que en Los Barrios esté las 24 horas.

En este tipo de situaciones cabe reseñar que las agresiones no se refieren específicamente al empleo de la fuerza. Esto significa que no es necesario que un médico o enfermero reciba un golpe para ser registrado, sino que se tienen en cuenta agresiones verbales como insultos, amenazas o intimidaciones recibidas por parte de pacientes o familiares sean o no con intención de resultar en ataque violento.

Datos de Andalucía

Según los datos del Servicio Andaluz de Salud, en total se registraron 259 agresiones a personal sanitario en Cádiz en 2022. Así, casi el 24% de los incidentes en la provincia se han registrado en las dos áreas sanitarias del Campo de Gibraltar. En toda Andalucía el número se eleva hasta las 1.494.

A juicio de CSIF, la cifra de agresiones es muy alta tanto en la comarca como en la provincia y la Comunidad. Desde su punto de vista, la Administración debe poner más de su parte para reducir la violencia en los centros de salud y hospitales. "Hay que tener en cuenta que todavía hay muchos profesionales que no denuncian", explican desde el sindicato.

Labores de prevención

Como coordinador de agresiones del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Gaspar Garrote explica la importancia de los avances en materia de prevención con utilidades como el botón antipánico para profesionales o la aplicación Alertcops donde, en caso de situación de agresión, avisan a Policía Nacional o Guardia Civil.

Asimismo, desde el Colegio y desde las autoridades se da formación a los profesionales "para que aprendan a manejar situaciones hostiles que pueden derivar en una agresión, enseñándoles a mantener la calma y tratar con la persona en cuestión".

Igualmente, los datos del Área Sanitaria Campo de Gibraltar-Oeste a los que ha accedido este periódico reflejan que está prevista la puesta en marcha de un profesional-guía que acompañe, aconseje y en general guíe a los profesionales agredidos.

Los centros de la provincia cuentan con elementos de seguridad de diferente tipo, como 506 cámaras de seguridad; 467 interfonos; 449 salidas alternativas; 3.190 terminales en puestos de trabajo con el software antipánico; 2.243 teléfonos; y 916 timbres en consulta.