El patrullero de la Armada ‘Atalaya’ inicia un mes de operaciones de seguridad marítima en el Estrecho, Alborán y Baleares

El patrullero de altura Atalaya (P-74) ha zarpado para iniciar un despliegue operativo de 30 días en aguas del el estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y el mar Balear, dentro del marco de las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión que desarrolla la Armada Española bajo el mando del Ministerio de Defensa.

El objetivo de esta misión es reforzar la seguridad marítima nacional, asegurando la libertad de navegación, protegiendo los intereses marítimos estratégicos de España y garantizando la respuesta ante actividades ilegales, riesgos o amenazas que puedan comprometer el control de las aguas de soberanía nacional.

Estas operaciones se realizan de forma permanente como parte del sistema de vigilancia marítima de las Fuerzas Armadas, especialmente en zonas sensibles como el Estrecho de Gibraltar o el mar de Alborán, por su alta densidad de tráfico, su relevancia estratégica y la presencia ocasional de actividades ilícitas como el narcotráfico o la pesca ilegal.

El Atalaya, con base en el Arsenal Militar de Ferrol, es un buque de patrulla oceánica perteneciente a la clase Serviola. Fue construido en los astilleros de la antigua Empresa Nacional Bazán y entró en servicio en 1992. Tiene una eslora de 68 metros, una dotación de unas 40 personas y está diseñado para realizar labores de patrullaje, control del tráfico marítimo, apoyo a operaciones especiales y misiones de cooperación internacional.

Durante el mes de patrullaje, el buque mantendrá presencia activa en las zonas asignadas, en estrecha coordinación con otros medios de la Armada, Guardia Civil del Mar y organismos civiles como Salvamento Marítimo, si fuera necesario.