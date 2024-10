Un pasajero del tren Algeciras-Madrid tarda lo mismo en llegar a la capital que en viajar a New York o Dubai

Algeciras/El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a poner sobre la mesa, con su habitual toque irónico, la situación ferroviaria que conecta el Campo de Gibraltar con Madrid. Y lo ha hecho con una comparación que no deja indiferente: "Tardamos lo mismo en llegar a la capital que en volar a Nueva York o Dubai".

Landaluce no se ha mordido la lengua al criticar una conexión ferroviaria que, según sus palabras, "no está modernizada, no tiene el equipo ni el material rodante adecuado". Esto no solo afecta a la comodidad del pasajero, sino que además "nos resta competitividad frente a otras zonas y, por supuesto, seguridad, tanto para los usuarios como para los trabajadores de Renfe y Adif, que hacen un trabajo ejemplar".

El alcalde ha lanzado una pregunta que, con cierto toque de incredulidad, muchos algecireños también se harán: "¿Por qué Renfe olvida esta línea ferroviaria y no se lanza alguna campaña de promociones o descuentos, como se hace en otros puntos del país, donde incluso se regalan billetes de AVE?". A su juicio, la situación es tan surrealista como poco lógica: "Hace unas semanas se suprimió uno de los trenes Intercity que nos une con Madrid. Cada vez estamos más lejos de la capital, y no solo por la distancia. A esto se suman los retrasos, como el de más de una hora que sufrimos el jueves pasado, o las cancelaciones".

Landaluce ha aprovechado para recordar la necesidad de un plan de inversiones reales que impulse una línea que parece estar "olvidada" por el gobierno. Según el regidor, el puerto de Algeciras, "el más importante del Mediterráneo y uno de los más eficientes del mundo", merece una conexión ferroviaria moderna, eficiente y electrificada, al mismo nivel que las de otras zonas de España y Europa.

El alcalde también se ha dirigido a Renfe y Adif para preguntar si hay previsto más cortes en los próximos meses, justo cuando se aproximan fechas señaladas como Todos los Santos, el puente de la Inmaculada y las Navidades. "Son momentos en que muchas personas vienen a ver a sus familias o visitan la ciudad, y lo menos que podemos pedir es que el tren funcione, sea puntual y cumpla con su cometido", ha concluido Landaluce.

Mientras tanto, los pasajeros del tren Algeciras-Madrid seguirán calculando si, con el mismo tiempo de viaje, podrían haber estado paseando por Times Square o en lo alto del Burj Khalifa.