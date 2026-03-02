El Partido Andalusí llama a la paz ante la escalada bélica en Oriente Medio
La formación, liderada desde Algeciras por Dris Mohamed, condena los últimos ataques, reclama una respuesta diplomática y pide la retirada de las bases militares extranjeras del territorio español
El Partido Andalusí, encabezado por el ceutí Dris Mohamed, afincado en Algeciras, ha difundido un comunicado en el que condena la escalada de tensión en Oriente Medio y realiza un llamamiento a la paz, la diplomacia y la defensa de la soberanía, tras los recientes episodios de violencia registrados en la región.
La formación expresa su rechazo a los ataques y al asesinato del líder iraní y su familia, así como al bombardeo de una escuela infantil en el que han muerto más de un centenar de niñas, unos hechos que considera una “grave vulneración del derecho internacional” y "una amenaza directa para la estabilidad global".
El partido muestra su solidaridad con las víctimas y con el pueblo iraní, al tiempo que denuncia el uso del asesinato político como herramienta de presión internacional. A su juicio, este tipo de actuaciones “solo generan más violencia” y responden a intereses geopolíticos ajenos al bienestar de los pueblos.
El Partido Andalusí defiende que España mantenga una postura basada en la diplomacia y el diálogo, evitando verse arrastrada por dinámicas de confrontación. En este sentido, valora la actuación del Estado español en favor de la mediación y reclama que se priorice la vía pacífica como único camino para resolver los conflictos internacionales.
La formación reitera su oposición a la presencia de bases militares extranjeras en suelo español, al considerar que suponen un riesgo para la seguridad y comprometen la soberanía. “Nuestro territorio no puede quedar supeditado a estrategias militares externas que nos convierten en objetivo potencial de conflictos que no nos pertenecen”, señala el comunicado.
El Partido Andalusí también alerta sobre el riesgo de una escalada nuclear y reclama una respuesta firme de la comunidad internacional frente a cualquier amenaza que contribuya a agravar la inestabilidad mundial.
El texto concluye con un llamamiento a la sensatez y a la construcción activa de la paz, subrayando que esta exige valentía política para oponerse a los intereses armamentísticos y a las dinámicas de guerra. “La paz es el único camino”, remarca la formación andalusí.
