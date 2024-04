La negociación del convenio de Acerinox sigue este jueves en Jerez con "señales positivas"

Después de 73 días de huelga indefinida, la negociación del convenio colectivo de la fábrica de Acerinox en Palmones (Los Barrios) emite por fin algunas sensaciones positivas. La cuarta sesión, celebrada en Jerez con la mediación del Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), fue también la más larga e intensa. Ambas partes quedaron en continuar este mismo jueves las reuniones en el mismo lugar. Es buena señal que estuvieran tanto tiempo este miércoles y que hayan decidido perseverar en las conversaciones al día siguiente.

También lo es que la empresa y el comité de huelga hayan entrado de una vez por todas "más a fondo en materia de negociación", según ha explicado el portavoz de los trabajadores, José Antonio Gómez Valencia, que subraya que el comité ha analizado durante horas la "propuesta modificada" de la compañía. "No se han movido mucho en la propuesta de la semana pasada, pero algún movimiento han hecho", apostilla Gómez Valencia.

Después de eso, el comité de huelga planteó una contrapropuesta, que hizo que siguieran varias horas la reunión. Esta noche, la empresa estudiará esa proposición y este jueves, a las 12:00, las dos partes volverán a sentarse en Jerez.

Lo que está claro es que a partir de ahora, las reuniones no van a estar tan espaciadas en el tiempo. "Por lo menos hemos avanzado en aclarar algunos temas que hay que recalcar que no están cerrados, porque hasta que no acabe y esté hablado todo no lo estarán, pero creo que es buena señal que sigamos negociando". Este jueves, los negociadores de la empresa dirán si aceptan la proposición de los trabajadores o si hacen alguna contrapropuesta. "Vamos avanzando poco a poco", concluye el portavoz de los trabajadores.