Marruecos acepta una aduana comercial limitada con España en Ceuta y Melilla

Marruecos ha decidido aceptar una aduana comercial limitada con España en Ceuta y Melilla. Rabat va a cerrar un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para reabrir la actividad, pero la situación va a distar de la que existía en 2018 antes del cierre por parte del país norteafricano.

Las autoridades de Marruecos han aceptado cumplir el compromiso alcanzado hace casi tres años en la visita de Sánchez, según publica El Confidencial en una información que da por hecho el acuerdo de "una aduana bajo mínimos" ya que Rabat "se resiste a abrir una aduana normal". "Solo un camión, sin remolque, al día podrá cruzarla en ambas direcciones y transportando a bordo determinadas mercancías. Las nuevas aduanas no serán comparables a la que Rabat cerró de un plumazo en Melilla en 2018", sostiene El Confidencial.

El Faro de Ceuta habla de una nueva aduana comercial adaptada al siglo XXI y se hace eco de las declaraciones este jueves de la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, que ha asegurado que el Gobierno central está trabajando con Marruecos para reabrir la aduana comercial "a la mayor velocidad posible".

"Siempre he dicho y he mantenido desde que se cerró la aduana comercial en 2018 que este Gobierno iba a trabajar para poder reabrir con todas las garantías", ha subrayado Moh a los periodistas tras lamentar que se publiquen "informaciones no contrastadas en determinados medios de comunicación" sobre la reapertura de la aduana comercial.

"Entiendo que una de las premisas de los periodistas es contrastar las noticias antes de dar información porque no podemos olvidar que al final la información la consume la ciudadanía y ahora mismo lo que genera es esa incertidumbre continua", ha aseverado. La máxima representante del Gobierno central en la ciudad autónoma ha recalcado el trabajo conjunto para la puesta en marcha de "una serie de actuaciones coordinadas entre ambos países", aunque ha avisado que la aduana comercial ya no será como antes, sino una adaptada al siglo XXI.

"Hemos ido siempre dando pasos con el objetivo de conseguir un trabajo bien hecho y unos resultados óptimos, y se hará de manera progresiva hasta alcanzar la plena normalización", ha agregado.

Moh ha negado una próxima reapertura de la aduana de Melilla y la puesta de una nueva en Ceuta suponga "que Marruecos ponga unas normas y España las acate". En una entrevista a Televisión Melilla y recogida por Europa Press, Sabrina Moh ha dicho que "ese mensaje, por más que se repita, no es real", después de que el presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), haya advertido que ello supondría considerar a Melilla "una ciudad marroquí más".

De este modo, Sabrina Moh ha insistido en que el compromiso del Gobierno de España "es la plena normalización de la frontera". Sin embargo, ha lamentado que "haya quienes intenten torpedear y poner piedras en el camino en este asunto por intereses personales". Por ello, ha hecho un llamamiento a "dejar los personalismos" y "aunar fuerzas para poder hacer de nuestra ciudad una ciudad mejor".

Moh ha rechazado que se usen titulares como "Marruecos gana la batalla" porque "no estamos hablando de una batalla sino de un trabajo coordinado, de intentar mantener las mejores relaciones posibles con un país con el que somos vecinos y no podemos negar esa realidad".

La máxima responsable del Gobierno de España en la ciudad española del norte de África ha insistido que "se trata de un trabajo bidireccional, no es que Marruecos ponga unas normas y España las acate". "Ese mensaje, por más que se repita, no es real", ha recalcado.

"El objetivo es conseguir la plena normalización a través de una serie de fases, no existe ningún tipo de imposición", ha asegurado. "Llevamos trabajando desde 2018 para que se pueda reabrir la aduana comercial de manera progresiva", ha expresado.