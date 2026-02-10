La Mancomunidad visita Jimena y Tesorillo para evaluar los daños de las borrascas

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha realizado este martes visitas institucionales a San Martín del Tesorillo y Jimena de la Frontera, los dos municipios de la comarca más gravemente afectados por las recientes borrascas y episodios de inundaciones, con el objetivo de conocer sobre el terreno el alcance real de los daños y reforzar el compromiso de apoyo a los ayuntamientos y a la ciudadanía.

La presidenta de la institución comarcal, Susana Pérez Custodio, y el consejero delegado de Arcgisa y vicepresidente de Servicios Mancomunados y Medio Ambiente, Manuel Abellán, mantuvieron reuniones de trabajo con los alcaldes de ambas localidades, Jesús Fernández y Francisco Gómez, respectivamente, para analizar la situación actual y coordinar la respuesta institucional ante las consecuencias del temporal.

La reunión de los responsables comarcales con el alcalde de Jimena, Fran Gómez. / E. S.

Durante las reuniones se evaluaron tanto los daños materiales como el impacto social de las borrascas, que han afectado de manera directa a numerosas familias, algunas de las cuales han sufrido importantes pérdidas en sus viviendas y una alteración significativa de su vida cotidiana. En este contexto, la Mancomunidad reiteró su plena disposición a colaborar activamente con los ayuntamientos, apostando por una respuesta conjunta y coordinada que facilite el proceso de recuperación y normalización.

La presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, expresó su preocupación por la situación que atraviesan muchos vecinos del interior de la comarca, subrayando la importancia de mantener una presencia cercana y una cooperación constante entre administraciones para atender las necesidades más urgentes y contribuir a la recuperación social y económica de los municipios afectados.

Por su parte, el consejero delegado de ARCGISA, Manuel Abellán, destacó el esfuerzo realizado por la empresa pública durante los momentos más críticos del temporal, señalando que “ARCGISA ha volcado todos sus recursos para garantizar los servicios esenciales en las localidades afectadas y seguirá prestando su apoyo durante todo el proceso de recuperación”. Asimismo, puso el acento en la necesidad de una coordinación eficaz entre la Mancomunidad, la empresa pública y los ayuntamientos para ofrecer una respuesta ágil y adecuada ante situaciones de emergencia, especialmente en materia de servicios públicos y medio ambiente.