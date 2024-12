La Mancomunidad aprueba con el voto de calidad la corrección de errores en la tasa de recogida de residuos

Algeciras/El Pleno de la junta de comarca de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha aprobado este jueves la corrección de errores en el servicio público mancomunado de recogida de residuos municipales para el período 2024-2027 que se aprobó en abril de este año. La corrección afecta a locales, lugares de culto y establecimientos vinculados a sindicatos y partidos políticos, entre otros, que representan el 2,4% de un total de 81.270 clientes registrados en el padrón de recogida de residuos.

El punto ha salido adelante por el voto de calidad de la presidenta de la entidad, Susana Pérez Custodio (PP), al producirse un empate a 17 en la primera votación. Pese a que la Mancomunidad ya había defendido en los días previos que se trataba de una corrección de la ordenanza, el grupo socialista ha mantenido su discurso calificando este trámite como "una nueva subida del recibo" promovida desde el Partido Popular con el apoyo de los grupos de 100x100. El punto ha obtenido el respaldo de los ocho ediles Partido Popular, seis de La Línea 100x100, dos de Los Barios 100x100 y uno de San Roque 100x100. El PSOE e IU han votado en contra.

El grupo socialista ha denunciado lo que consideran una "tercera subida" de los servicios públicos de agua y recogida de residuos, acusando al PP y sus socios de un aumento progresivo de los recibos desde su llegada al poder. Los socialistas han criticado la gestión del actual gobierno comarcal y alertado sobre los posibles efectos de esta nueva modificación. Sin embargo, desde la Mancomunidad han insistido en que no se trata de una subida generalizada, sino de una corrección técnica de la ordenanza reguladora de la Prestación Patrimonial de Carácter Público No Contributivo que no afectará a la mayoría de la población.

Además, el Pleno comarcal ha aprobado de manera definitiva el presupuesto para el año 2025. Las cuentas en el apartado de ingresos ascienden a 3.501.557,47 euros y los gastos a 3.453.067,68 euros, presentando un superávit financiero de 48.489,79 euros. El gobierno comarcal subraya que con este presupuesto pretende apostar por las actividades en materia cultural, medioambiental y turísticas, junto a las acciones en el ámbito social, impulsando a su vez actuaciones orientadas al empleo, la juventud y el deporte, al ser fines contemplados en los propios estatutos de la entidad. El presupuesto plantea además una reducción de la deuda viva de la entidad, así como la correspondiente a los aplazamientos por deudas con otras administraciones. El punto ha salido adelante con el voto favorable de los grupos del gobierno comarcal (PP y las agrupaciones de 100x100 de La Línea, Los Barrios y San Roque), la abstención de Vox e IU y el voto en contra del PSOE.