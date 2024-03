La Junta destina 2,2 millones para propiciar la inserción laboral de 500 desempleados en el Campo de Gibraltar

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, pondrá en marcha el programa T-Acompañamos, una iniciativa con una inversión de 2,2 millones de euros en el Campo de Gibraltar mediante la se van a desarrollar hasta siete programas que van a beneficiar a 500 desempleados de la zona.

El subdelegado de la Junta en la comarca, Javier Rodríguez Ros; el delegado territorial de Empleo, Daniel Sánchez, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, han presentado este nuevo programa de ayudas, que pretende mejorar la cualificación de los desempleados pertenecientes a colectivos vulnerables, de manera que adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al mercado laboral. Para ello, el programa incluye actuaciones de orientación laboral como el diagnóstico de empleabilidad y el diseño del itinerario personalizado de inserción que facilite la búsqueda de empleo para los participantes.

Los proyectos contemplarán también actuaciones formativas para la adquisición de conocimientos técnicos y competencias laborales y acciones para la inserción como el acompañamiento en el empleo, preparación para la incorporación laboral, prospección del mercado laboral, captación de ofertas y propuesta de candidaturas de las personas participantes.

Los siete programas se desarrollarán por parte de los ayuntamientos de Algeciras, Tarifa y Los Barrios, la Mancomunidad y entidades sociales como Algeciras Acoge, Prolibertas o Nuevo Hogar Betania, y llegarán a unos 500 desempleados, garantizando el programa la inserción laboral del 40 por ciento de los participantes, unas 200 personas.

Pueden participar en estos proyectos integrales, que se ejecutarán en los próximos 18 meses por parte de las entidades beneficiarias, las personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo no ocupados en el SAE pertenecientes a colectivos vulnerables como son las personas con discapacidad, personas en desempleo de larga duración (durante 12 meses dentro de los 18 meses anteriores al inicio del proyecto), mayores de 45 años, personas migrantes, en situación de exclusión social o perceptoras de prestaciones, subsidio por desempleo o Renta Activa de Inserción.

Las entidades recibirán 3.500 euros por persona atendida (aquella que haya recibido al menos 10 horas de acciones de orientación laboral y haya realizado uno o varios cursos de formación de, al menos, 50 horas) y 2.500 euros por persona insertada por cuenta ajena o por cuenta propia. Tendrá la consideración de persona insertada la que reciba al menos 40 horas de orientación laboral para la inserción y se incorpore al mercado laboral por un período no inferior a cuatro meses o no inferior a tres cuando la actividad profesional se desarrolle en el sector agrario.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reciben el 80% de la misma una vez emitida la resolución de concesión, y el 20% restante lo cobrarán a la finalización del proyecto.

El subdelegado Javier Rodríguez Ros ha mostrado su satisfacción por esta nueva línea de ayudas de la Junta, poniendo en valor el trabajo que viene haciendo el delegado territorial del Empleo así como la consejera, Rocío Blanco, ya que “cada vez que Daniel Sánchez viene al Campo de Gibraltar lo hace con las manos llenas, tratando de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Rodríguez Ros ha recordado que, por parte del Gobierno andaluz, se tiene muy en cuenta al Campo de Gibraltar, y ha destacado, en este sentido, las numerosas actuaciones que se han venido desarrollando, “desde una nueva Oficina de Empleo para Algeciras a ayudas al sobrecoste energético, ayudas para favorecer el turismo, la cultura; políticas sociales como la Eracis+, que supondrá 6,5 millones de euros para barrios desfavorecidos de nuestra comarca; mejoras en nuestros colegios, en formación o el Plan Andalucía Simplifica, que busca una simplificación de trámites administrativos sin precedente, todo para seguir impulsando nuestra tierra”.

Daniel Sánchez ha hecho hincapié en la importancia de que las instituciones se acojan a este tipo de acciones que vienen a atender a las personas más vulnerables, detallando que gracias a las mismas el Ayuntamiento de Algeciras atenderá a unas 100 personas por un importe de 450.000 euros; la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar a otras 100 por 450.000 euros; el Ayuntamiento de Tarifa a 40 por 180.000 euros; el Ayuntamiento de Los Barrios a 20 por un importe de 90.000 euros; Nuevo Hogar Betania a 200 personas con 900.000 euros; Fundación Prolibertas a 30 con 135.000 euros; y Algeciras Acoge a 10 con 45.000 euros.

“Esto estaba a disposición de todas las entidades públicas y privadas y, de hecho, la mayoría de privadas se han acogido, cosa que no ha ocurrido con las públicas. Queremos hacer un llamamiento al resto de ayuntamientos para que se acojan a proyectos tan importantes para sus desempleados como este porque se trataba de ayudas en concurrencia no competitiva, lo que implica que se conceden si se solicitan y no había que acreditar espacios”, ha lamentado el delegado al tiempo que ha agradecido su labor a las instituciones que se han acogido a ‘T-Acompañamos’.

José Ignacio Landaluce ha querido agradecer la colaboración que el ayuntamiento viene encontrando en la Junta de Andalucía para dar respuesta a las necesidades de los algecireños. “El ayuntamiento cuenta con espacios muy bien dotados para formar a nuestra gente y necesitábamos de ese complemento que ahora nos da la Junta, lo que hace que Algeciras sea de las ciudades más favorecidas ya que nos preocupamos y ocupamos de traer proyectos de calidad como éste que hoy presentamos”.

El regidor ha recordado que Algeciras cuenta ahora con nuevos espacios como la oficina del SAE, el Centro de Formación Punta Europa y señala que “pronto tendremos también un nuevo CADE para seguir dando el mejor servicio”.