Julio Verdú presenta su novela 'El Sótano', inspirada en el narcotráfico del Campo de Gibraltar

El inspector jefedel Servicio de Vigilancia Aduanera Julio A. Verdú Baeza, actualmente al frente del grupo de información marítima del Estrecho de Gibraltar, presentará su nueva novela, titulada El Sótano, un relato de ficción inspirado en hechos reales relacionados con el tráfico de drogas en la comarca del Campo de Gibraltar. La presentación del libro tendrá lugar el próximo martes 16 de diciembre, a las 18:00, en el auditorio Millán Picazo de Algeciras.

Verdú Baeza, reconocido profesional del Servicio de Vigilancia Aduanera con una dilatada trayectoria que incluye puestos en La Línea, Girona y Algeciras, y galardonado en 2001 por la Organización Mundial de Aduanas por su labor contra el tráfico de drogas, señala que su obra no pretende ser un estudio académico ni una denuncia, sino una novela que refleja la realidad del narcotráfico en la zona, con personajes inspirados en personas reales y escenarios como el parque María Cristina de Algeciras.

En su carta de presentación, Verdú subraya la creciente gravedad del problema: “Esta comarca se está convirtiendo en un punto estratégico para el tráfico de cocaína. No es algo nuevo, pero su progresión es alarmante”, advierte. Entre 2018 y 2023, las fuerzas de seguridad incautaron 106,7 toneladas de cocaína en la zona del Campo de Gibraltar, mientras que en 2024 se confiscaron 44.206 kilos en el marco del plan especial para la comarca, según datos del Ministerio del Interior.

El autor también recuerda que el impacto del narcotráfico va más allá de la salud pública y la destrucción de familias, llegando a corromper sectores de la justicia, la policía y la política. Ejemplo de ello, menciona, fue la detención del jefe de la Sección de Delitos Económicos de la Brigada de Policía Judicial en Madrid, acusado de cobrar millones de euros por alertar a narcotraficantes sobre operaciones policiales.

El Sótano combina la ficción con la realidad de la comarca, incorporando personajes inspirados en narcotraficantes y personas reales que han dado su autorización para aparecer en la obra. Verdú recalca que, aunque los hechos se inspiren en la realidad, todos los datos citados son de carácter público y la obra refleja su experiencia personal y su actividad como escritor, no necesariamente la posición oficial del Departamento de Aduanas ni de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Con esta novela, Verdú busca ofrecer al público una mirada literaria a la compleja y peligrosa realidad del Campo de Gibraltar, invitando a la reflexión sobre un fenómeno que afecta tanto a la comarca como al mundo.