Juan Franco estima que el centro tecnológico de La Línea creará unos 3.000 puestos de trabajo

Algeciras/El alcalde de La Línea, Juan Franco, destaca que la industria tecnológica que se desarrollará al amparo del centro de la cuarta revolución industrial y el desarrollo de picosatélites que proyectan WISeKey y Fossa Systems creará en torno a 3.000 puestos de trabajo. “Junto al aeropuerto de Gibraltar tenemos el espacio más atractivo del municipio para que sea una fuente de riqueza y generación de empleo. Ahí se instalaría una empresa que desarrolla picosatélites y está relacionada con la inteligencia artificial y la blockchain. El producto lo diseñarían aquí y también tendrían una planta de producción, que no ocupa mucho espacio. Todo esto estaría relacionado con otros proyectos”, destacó.

El regidor recordó que en el Ayuntamiento de La Línea están instaladas las antenas que controlan la constelación de picosatélites lanzados por Fossa Systems, que se usarán, entre otras cosas, para controlar la situación de contenedores que vayan a bordo de buques en zonas sin cobertura de telefonía móvil.

Franco protagonizó este martes un almuerzo-coloquio organizado por el Propeller Club de Algeciras en el que repasó en líneas generales el futuro de la ciudad, marcado por el nuevo PGOU, próximo a su aprobación definitiva, y el Brexit, que sigue sin acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido para el encaje de Gibraltar. Franco destacó la importancia del desdoble de la A-383 a la altura para el sector productivo de la ciudad al descongestionar el polígono industrial del Zabal. El alcalde espera que, si los plazos otorgados por la Junta de Andalucía se cumplen, los primeros movimientos de tierra puedan comenzar en 2026.

En cuanto a urbanismo, Franco expuso un proyecto para reformar la avenida del Ejército, que se convertiría en una vía de solo un carril por sentido con plazas de aparcamiento en espiga y una zona central peatonal con arboleda y kioscos para seguir haciendo una ciudad más peatonal.

Brexit

El alcalde hizo un repaso de las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido para la relación de Gibraltar en el marco del Brexit. Franco lamentó la falta de “planes de contingencia” por parte del Ministerio de Exteriores de España en caso de que no se llegue a un acuerdo, mientras que destacó que el Gobierno de Gibraltar “ha mantenido constantes reuniones con los distintos ministros de exteriores, independientemente del color político, durante estos ocho años”. En este punto puso como ejemplo el papel del presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, para poner sobre la mesa la incidencia del Brexit en el Puerto de Algeciras, cuestión que no se había planteado hasta hace poco. "Solo se hablaba de la frontera terrestre y el aeropuerto y no se había tenido en cuenta esta cuestión", destacó.

Franco expuso la situación que tiene que afrontar el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, con un conflicto de intereses en el Peñón. “En su partido tiene tensiones internas porque hay gente que piensa distinto, y habrá algunos que quieran llegar a un acuerdo y otros que piensen que les da igual y que ya sobrevivieron a una situación similar en 1969. La mayor parte de gibraltareños que conozco son gente sensata que aboga por un acuerdo, pero en un programa de radio al que fui hace un par de semanas en el que estaban haciendo un debate llegaron mensajes de gente que decía que Gibraltar tenía que tener mano dura y no ceder. Parte de la opinión pública piensa así y tiene que tenerlo en cuenta”, indicó.

Uno de los puntos de desencuentro en la negociación es el control en el aeropuerto y el puerto del Peñón de los viajeros al entrar en zona Schegen con Policía española, a lo que se niega Gibraltar. Para ello, Franco propone que se amplíe la terminal de aeropuerto en suelo linense, donde se instale el control fronterizo. “El puesto de la Policía Nacional estaría en suelo español, ya no sería gibraltareño. La terminal es la solución, pero el tema es complejo y el escenario, complicado”, reconoció.

Fondeadero

Cuestionado por su opinión sobre los fondeaderos para el Puerto de Algeciras que la Dirección General de la Marina Mercante ha proyectado entre el litoral de La Línea y San Roque, Franco explicó que aunque entiende que mejoraría la operaria del Puerto, los pescadores linenses perderían los caladeros que hay en esa zona, entre La Alcaidesa y Sotogrande.