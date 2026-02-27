El PSOE a Landaluce y Franco sobre el Tratado de Gibraltar: "Están dando el cante”

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha lamentado este viernes la reacción de los alcaldes de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), y de La Línea, Juan Franco (La Línea 100x100) tras la publicación del texto jurídico del acuerdo sobre Gibraltar. El segundo se mostró el jueves especialmente crítico por entender que la ciudad no podrá afrontar en solitario los retos que se plantean con el texto y reclamó inversiones y compesaciones.

Para Cornejo, ambos regidores “están dando el cante” y muestran una actitud que, bajo su criterio, denota "molestia ante el éxito ajeno". “Parece que les molesta que el acuerdo se lleve a cabo porque se les acaba el discurso. Se ponen nerviosos porque no son los protagonistas”, ha denunciado.

Cornejo ha sido crítico con la “doble moral” de estos alcaldes. "Reclamaban una solución y ahora, al obtenerla de manos de un Gobierno socialista, la torpedean por interés personal. A Juan Franco le pregunto: ¿Lo quería o no lo quería? ¿O solo lo quiere si sale él en la foto? No se puede ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro”, ha espetado con ironía, instando a ambos a abandonar el sectarismo y trabajar por los intereses de los vecinos.

El dirigente socialista ha elogiado la labor del secretario general del PSOE y presidente de la comisión de Exteriores del Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix. "Este acuerdo no se entiende sin Juan Carlos Ruiz Boix; él ha hecho un trabajo que muchos no creían posible, liderando desde su posición en el Congreso y como alcalde de San Roque una defensa firme de nuestra tierra que hoy permite que la economía y la igualdad social en la zona mejoren de forma real”, ha subrayado.